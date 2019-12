Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alternativen für Kirchgänger

Die evangelischen Christen in der Oberilp werden künftig an den Gottesdiensten in der Alten Kirche oder der Dorfkirche Isenbügel teilnehmen.

Die Kindertagesstätte wird wahrscheinlich um Ostern herum in das neue Stadtteilzentrum in der ehemaligen Grundschule umziehen. Das Gemeindezentrum macht danach Platz für neue Wohnbebauung,