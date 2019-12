Aktivitäten zum Fest und für die Ferien rund um Heiligenhaus

Es muss nicht immer der teure Winterurlaub in Österreich oder Italien sein: Manchmal reicht es auch, vor der eigenen Haustüre in Heiligenhaus nach entsprechenden, also durchaus auch sportlichen Freizeitaktivitäten Ausschau zu halten. Und dabei ist man noch nicht einmal auf Schneefall angewiesen.

Hoch hinaus geht´s in der Bergstation in Hilden

Wer die Zeit rund um die Festtage und Silvester also in Heiligenhaus verbringt, kann zum Beispiel in der Hildener Bergstation, Bahnhofsallee 35, Höhenluft schnuppern. Das überregional beliebte Kletter- und Boulderzentrum hat an allen Feiertagen geöffnet und bietet auf knapp 3500 Quadratmetern eine Herausforderung für Anfänger und Profis. (Öffnungszeiten: Heiligabend,10 - 16 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag. 10-17 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag: 10-19 Uhr, Silvester: 10-17 Uhr, Neujahr: 14-22 Uhr, weitere Öffnungszeiten auf www.bergstation.nrw.de). Auf Kufen unterwegs sind alle Wintersportbegeisterten beim kostenlosen Eislaufen beim Monheimer Sternenzauber, Rathausplatz 2, (Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24. und 31. Dezember 11 – 15 Uhr, 26. Dezember 14 – 18 Uhr, 25. Dezember und 1. Januar geschlossen, weitere Öffnungszeiten auf www.monheim.de). Naturnahen Ausgleich vom Trubel der Feiertage bietet eine winterliche Wanderung auf dem Neanderland-Steig. Zwischen Hilden und Düsseldorf-Garath windet sich eine leichte Etappe entlang klarer Bachläufe.

Lebensgroße Gladiatoren im Neanderthal Museum

Eher Wissbegierige besuchen dagegen im Neanderthal Museum, Talstraße 300 in Mettmann, die Sonderausstellung „Gladiatoren – Helden der Arena“, die die legendären Kämpfer in Lebensgröße auferstehen lässt (Öffnungszeiten: Heiligabend, 1. Weihnachtstag und Silvester geschlossen, 2. Weihnachtstag 10 - 18 Uhr, Neujahr, 13 - 18 Uhr, weitere Öffnungszeiten auf www.neanderthal.de).

Bewegungsfreudige Kids tauchen dagegen lieber in eine bunte Welt voller Abenteuer ab, zum Beispiel in der Funky Town in Ratingen, Am Rosenbaum 12. Zwischen Hüpfburgen, Laser-Tag und Klettertürmen kann während oder nach den Feiertagen richtig getobt werden (Heiligabend 10 - 16 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 10 - 19 Uhr, Silvester 10 - 16 Uhr, Neujahr 13 - 19 Uhr, weitere Öffnungszeiten auf www.funkytown-ratingen.de). Danach könnte sich ein Besuch im Planetarium der Sternwarte Neanderhöhe in Erkrath-Hochdahl, Sedentaler Straße 105, anschließen. Unter der Sternenkuppel werden unter anderem Traumreisen mit Titeln wie Polarnacht oder Winterträume angeboten.