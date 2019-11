Weihnachtsmarkt von Kindern für Kinder im Naturgarten

Hattingen. Für den kostenlosen Markt am Zippe in Hattingen werden noch Mitstreiter gesucht. Auch der Nikolaus und der Weihnachtsmann kommen ins Hügelland.

„Wir machen hier den ersten Kinder-Weihnachtsmarkt Deutschlands“, ist Naturführer Martin Maschka überzeugt. Er sucht noch Mitstreiter für seinen kostenlosen Markt von Kindern für Kinder am Zippe. Wer mitmachen möchte, kann sich bei ihm melden unter info@wildnisschule-ruhr.de oder 01577/ 29 49 225. Und das ist vom Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember im Wildnisgarten am Zippe geplant:

Vereine, Gruppen und Einzelpersonen können mitmachen

Für viele Flohmarkt-Stände hat Martin Maschka schon Anmeldungen. Es soll gebrauchtes Spielzeug geben, aber auch Gebasteltes, Gebackenes und vieles mehr. Auch Geschichtenerzähler am Lagerfeuer sollen dabei sein.

Für all’ das sucht der Naturführer noch Unterstützung: Er wendet sich an „Kindergärten oder Jugendvereine oder auch Senioren-Clubs, Gesangsvereine oder alle, die Lust haben mitzumachen“. Sie sollen helfen, den Kinder-Weihnachtsmarkt zu einem Erfolg zu machen.

Weihnachtsmarkt ist für Mitstreiter und Besucher kostenlos

„Normalerweise ist ein Weihnachtsmarkt-Besuch relativ teuer. Wir wollen es so schön wie möglich für Familien machen“, betont Maschka – und das kostenlos. Dafür können Kinder selbst einen Stand betreiben und Dinge verkaufen oder präsentieren – für den gelernten Erzieher auch ein pädagogischer Ansatz.

Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Gegen 18 Uhr besucht der Nikolaus den Markt. Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, geht er jeweils von 15 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmann kommt zum „Winterzauber“

Zusätzlich zum Weihnachtsmarkt veranstaltet Maschka auf dem Gelände den „Winterzauber“ am Samstag, 7. Dezember. Diese Veranstaltung plant er schon seit einem Jahr. Weil sie zum Beispiel durch besondere Lichttechnik aufwändig ist, kostet der Besuch dieses Spezialbereichs im Rahmen des Weihnachtsmarktes Eintritt – fünf Euro für Erwachsene, einen Euro pro Kind.

Einlass zum Winterzauber ist ab 16 Uhr. Dann wird gemeinsam Stockbrot am Lagerfeuer gebacken. Für etwa 18 Uhr hat der Weihnachtsmann sein Kommen angekündigt. „Der echte, den können die Kinder sogar vorsichtig am Bart ziehen, um zu sehen, dass der nicht angeklebt ist“, lacht Maschka. Der Weihnachtsmann wird mit seinem Schlitten im Wald landen. Dann empfängt er die Familien einzeln in seinem Tipi und nimmt die Wunschzettel der Kinder entgegen.

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung per E-Mail gebeten an info@wildnisschule-ruhr.de.

