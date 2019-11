Weihnachtsmarkt in Hattingen 2019: Alle Infos für den Besuch

Hattingen. Zum 45. Mal gibt’s in Hattingen einen Nostalgischen Weihnachtsmarkt. Auf dem Kirchplatz erwarten die Besucher Köstlichkeiten. Ein Überblick.

Ein singender Weihnachtsbaum, eine große Weihnachtsparade und ein Kunsthandwerk: Das erwartet die Besucher des 45. Nostalgischen Weihnachtsmarkt in Hattingen. Auf zwei verschiedenen Plätzen locken zudem Köstlichkeiten und Selbstgemachtes. Wie beantworten die wichtigsten Frage.

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Der 45. Nostalgische Weihnachtsmarkt startet am Montag, 25. November und endet am Sonntag, 22. Dezember.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Für den Nostalgischen Weihnachtsmarkt gibt es zwei Schauplätze. In der Innenstadt öffnen die Buden sonntags bis donnerstags zwischen 12 und 20 Uhr und samstags und freitags von 12 bis 21 Uhr. Der Markt am Kirchplatz öffnet täglich zwischen 12 und 21 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Von Bochum kommend nehmen Autofahrer die A448 und fahren anschließend über die Königsallee, die Kosterstraße und die Hüttenstraße. Aus Essen erreichen Sie Hattingen über die A44 (Abfahrt Essen Kupferdreh) und die Nierenhofer Straße. Auf der A43 fahren Sie in Witten-Herbede ab und folgen anschließend der Wittener Straße und der Blankensteiner Straße.

> Vollbildanzeige // Mit einem Klick auf die Tannenbaum-Symbole erhalten Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Weihnachtsmärkten.

Wo kann man parken?

Die zahlreichen Parkmöglichkeiten sind in der Nähe des Marktes ausgeschildert.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Bahnhof „Hattingen Mitte“ liegt südlich der Innenstadt. Dort halten neben einigen Bussen auch die S-Bahnen der Linie S3 und die Straßenbahn 308.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Neben einem singendem Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz gibt es am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr eine große Weihnachtsmarktparade. Zwischen dem 1. und dem 24. Dezember öffnet Frau Holle täglich um 17 Uhr ein Türchen am Adventskalender – den Fenstern des Alten Rathauses am Untermarkt.

Am 15. Dezember öffnen die Geschäfte in Hattingen zum Verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem gehören ein Kunsthandwerkermarkt und ein Französischer Markt zu den Angeboten. Für Kinder gibt es ein Kinderkarussell auf dem Kirchplatz sowie eine Kindereisenbahn.

Hier geht es zur Website des Hattinger Weihnachtsmarkt (externer Link).