Hunde Stadt Hattingen mahnt Anmeldepflicht und Hundesteuer an

Hattingen. Die Stadt Hattingen weist darauf hin, dass Halter die Pflicht haben, ihre Hunde innerhalb von zwei Wochen anzumelden. Sonst droht ein Bußgeld.

Wer sich für die Hundehaltung entscheide, übernehme viele Pflichten, so die Stadt Hattingen. Sie mahnt jetzt an, dass nach ihrer Hundesteuersatzung Halter die Pflicht hätten, ihre Hunde innerhalb von zwei Wochen nach der Anschaffung oder nach dem Zuzug aus einer anderen Gemeinde, anzumelden. Und auch die Hundesteuer zu zahlen.

Die Hundesteuer für einen gehaltenen Hund beträgt in Hattingen 120 Euro jährlich. „Aus Sicht des Hundehalters ist die Hundesteuer sicherlich unerfreulich und es besteht die Versuchung, den Hund nicht zur Hundesteuer anzumelden“, so die Stadt in einer Mitteilung. „Wer bislang versäumt hat, seinen Hund bei der Verwaltung anzumelden, sollte dies auch im Sinne der Steuergerechtigkeit umgehend nachholen.“

Hundehalter, die nicht zahlen, machen sich der Abgabenhinterziehung schuldig

Hundehalter, die ihren Pflichten nicht nachkommen, machen sich der Abgabenhinterziehung schuldig. Der Verstoß gegen die Meldepflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und kann daher mit einer Geldbuße geahndet werden.

Bei Hundeanmeldungen, die noch bis zum 30. September bei der Stadt eingehen, wird kein Bußgeldverfahren eingeleitet. Wer jedoch danach noch mit einem nicht angemeldeten Vierbeiner erwischt wird, hat mit einem Bußgeld zu rechnen. Ein Formular für die Anmeldung eines Hundes ist im Internet unter www.hattingen.de eingestellt. Es besteht auch die Möglichkeit, den Hund über das Serviceportal der Stadt anzumelden.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Hund im Fachbereich Finanzen, Roonstraße 5, oder im Bürgerbüro anzumelden. Eine Terminvereinbarung im Voraus ist notwendig. Telefonische Auskunft gibt es unter 204-3454 oder -3457.