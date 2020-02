Stadt Hattingen fehlen noch Neubürger für ihren Empfang

Hattingen. Die Datenschutzverordnung schlägt wieder zu: Die Stadt Hattingen darf Neubürgerinnen und Neubürger nicht zu einem Empfang im Rathaus einladen.

Neubürger gesucht für den Neubürger-Empfang: Die Stadtverwaltung erklärt, warum sie hinzugezogene Hattingerinnen und Hattinger nicht anschreiben darf – und hofft, dass sie trotzdem zum geplanten Empfang am Samstag, 7. März, ins Rathaus kommen.

Grund ist wieder einmal die Datenschutzverordnung. „Aufgrund der Problematik haben wir in den vergangenen Monaten Einwilligungsformulare bei Neuanmeldungen im Bürgerbüro und den Einbürgerungsfeiern des Kreises ausgegeben“, so Barbara Vogelwiesche, die Leiterin des Fachbereichs für Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik und die Veranstalterin des Empfangs . „Alle, die diese Formulare unterschrieben an uns zurückgegeben haben, haben jetzt auch eine persönliche Einladung erhalten. Dennoch möchten wir auch jene herzlich einladen, welche uns damals keine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu diesem Zweck erteilt haben.“

Lockere Informationsveranstaltung mit Kaffee und Kuchen sowie ein Stadtrundgang

Bürgermeister Dirk Glaser bittet deshalb alle Menschen, die neu zugezogen sind und noch an keinem Neubürgerempfang teilgenommen haben, sich bei der Stadt zu melden. „Das ist eine lockere Informationsveranstaltung mit Kaffee und Kuchen. Wir erfahren viel von den Bürgern und sie erfahren viel von uns.“

Die Besucher können sich am 7. März ab 15 Uhr über Entwicklungen und Ziele der Stadt informieren. Außerdem können Fragen gestellt werden und Hinweise auf Verbesserungen gegeben werden. Auch das Jugendamt, die Freiwilligenagentur und das Seniorenbüro sind dabei. „Nach dem Programm im Rathaus werden die Neubürger zu einem Stadtrundgang eingeladen“, so der Bürgermeister weiter.

Interessierte Hattingerinnen und Hattingen können sich bei der Verwaltung melden

Interessierte Neubürgerinnen und Neubürger können sich bei der Stadtverwaltung per E-Mail unter FB10@hattingen.de oder telefonisch unter 204-3201 melden und die Adresse weiterleiten, um eine Einladung mit näheren Informationen zu erhalten.

Der Empfang findet am 7. März, 15 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses (2. Etage), Rathausplatz 1 statt. Der Stadtrundgang wird gegen 16.30 Uhr beginnen.