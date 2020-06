Polizei in Hattingen fahndet mit Foto nach dieser Frau

Die Polizei sucht eine Frau, die eine Debitkarte gestohlen und an einem Geldautomaten in Hattingen eingesetzt hat.

Hattingen. Mit einer gestohlenen Debitkarte wurden in Hattingen 500 Euro abgehoben. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach der mutmaßlichen Diebin.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einer Frau, die am 17. September 2019 einer Bochumerin die Geldbörse samt Debitkarte aus dem Rucksack gestohlen hat. Sie fragt: Wer kennt die abgebildete Frau?

Die Polizei in Hattingen fragt: Wer kennt diese Diebin?s Foto: KPB EN

Die Geschädigte bemerkte den Vorfall erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Unmittelbar nach Feststellung des Diebstahls wurde die Debitkarte von der unbekannten Täterin an einem Geldausgabe-Automaten in Hattingen unberechtigt eingesetzt und ein Betrag in Höhevon 500 Euro abgehoben.

Die Polizei will wissen: Wer kennt diese bislang unbekannte Frau oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hattingen unter 02324/ 9166-6000 entgegen.