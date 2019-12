Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pläne der Laienspielschar für 2020

Die Inszenierungen für das Jahr 2020 wurden am Wochenende verkündet. So wird am 9. und 10. Mai der Räuber Hotzenplotz aufgeführt. „Wir zeigen erstmalig ein Kinder- und Jugendstück, um unsere Nachwuchsförderung zu stärken“, so Monika Kaps.

Im September wartet eine Komödie auf die Zuschauer. Am dritten Advent 2020 zeigen die Laienschauspieler das Märchen „Hänsel und Gretel“.