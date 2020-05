Kreis: Fast 7000 Haltern drohte Fahrzeug-Zwangsstilllegung

Hattingen Insgesamt 6.817 Fahrzeughaltern im Ennepe-Ruhr-Kreis drohte im Jahr 2019 eine Zwangsstilllegung ihres fahrbaren Untersatzes. Das sind die Gründe:

6.817 Fahrzeughaltern im Ennepe-Ruhr-Kreis drohte im Jahr 2019 eine Zwangsstilllegung ihres fahrbaren Untersatzes - gegenüber 2018 ein Rückgang um fast 1.500 Fälle. Grund dafür: Deutlich weniger Rückrufaktionen der Autohersteller ersparten Haltern den Weg in die Werkstatt und den Nachweis gegenüber der Behörde, Mängel an Bremsen oder Airbag beseitigt haben zu lassen.



Mit Abstand häufigster Grund für Post von der Kreisverwaltung war im Vorjahr wieder mangelnde Sorgfalt beim Versicherungsschutz. 4.256 (2018: 4.201) Fahrzeughalter waren beim Bezahlen der Versicherungsprämie zu nachlässig.



"Grundsätzlich muss beim Anmelden des Fahrzeugs eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden", so Sabine Völker vom Straßenverkehrsamt. Der vorgeschriebene Versicherungsschutz bestehe aber nur, wenn die Rechnungen auch beglichen würden. Fließt kein Geld, melden die Versicherer ihre säumigen Kunden dem Kreis und das Straßenverkehrsamt fordert den Halter auf, unverzüglich einen neuen Versicherungsschutz nachzuweisen.



"Dies geschieht auch im Interesse möglicher Unfallgegner. Das Fahren ohne Versicherungsschutz ist mit Blick auf die möglichen finanziellen und rechtlichen Folgen alles andere als ein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat", betont Völker.



Weitere Gründe für die Androhung einer Zwangsstilllegung waren im abgelaufenen Jahr unterlassene Änderungen in den Fahrzeugpapieren (1.673/1.877) und festgestellte Mängel am Fahrzeug (888/972).



Weil Fahrzeughalter trotz Aufforderung keine entsprechenden Versicherungs- oder Steuerzahlungsnachweise vorlegten, mussten die Außendienstmitarbeiter des EN-Kreises in insgesamt 1.247 Fällen mit der zwangsweisen Stilllegung beauftragt werden - gegenüber 2018 ein Minus von 100 Fällen.



Am Anfang einer Zwangsstillegung steht dabei eine Ordnungsverfügung, in der vom Fahrzeughalter etwa der Nachweis verlangt wird, Versicherung oder Steuer gezahlt zu haben. Erfolgt weder auf die erste noch zweite schriftlich zugestellte Verfügung eine Reaktion, suchen Mitarbeiter des Außendienstes das persönliche Gespräch mit den Betroffenen. Erfahrungsgemäß wirkt dieser Besuch Wunder. Nur in einem von zehn Fällen entfernen Außendienstmitarbeiter am Ende tatsächlich das Siegel vom Kennzeichen.