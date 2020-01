Hattingen. „Hattingen Live“ ist ein beliebtes Kneipenfestival in der Altstadt. In diesem Jahr gibt es aber nur eine Light-Ausgabe – weitere Zukunft offen.

Kneipenfestival „Hattingen Live“ nur in einer Light-Version

Das Kneipenfestival „Hattingen Live“ steht auf der Kippe: In diesem Jahr soll es eine Light-Version geben, doch ob es auch 2021 weitergeht, lässt Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Hartmann offen.

Nur fünf Kneipen haben Interesse an der Veranstaltung signalisiert und sind am Samstag, 28. März, dabei: All-In, Alte Krone Auflauf, Mexx und Mexx Cocktail Bar. Alteingesessene wie etwa die Emsche 21 und die Glocke hätten sich dagegen gar nicht beim Stadtmarketing zurückgemeldet, so Hartmann.

Die Teilnahmegebühr sollte in diesem Jahr steigen

Er erklärt, dass Hattingen Marketing in den vergangenen Jahren das gesamte Projekt-Management übernommen habe. Die dafür erforderliche Teilnahmegebühr sollte in diesem Jahr steigen: auf 200 Euro (bis 50 qm Größe), 300 Euro (mehr als 50 qm) und 400 Euro (Nichtmitglieder des Stadtmarketingvereins).

Die Zustimmung fehlte daraufhin. Der Irish-Pub ist sofort abgesprungen, das Albrecht’s auch, bei Coffea und Grammophon gibt es unter­dessen aktuell Umgestaltungen. Jetzt übernimmt Hattingen Marketing weiterhin Werbung, Social-Media-Management, Gestaltung und Druck der Flyer sowie Plakate und Gema-Gebühren. Die Gastronomen buchen im Gegenzug selbstständig Bands und Musiker.

Es gibt keine Bändchen und keine Einlasskontrollen

„‚Hattingen Live‘ ist ein beliebtes Format und hat viele Fans, deshalb halten wir es in abgewandelter Form am Leben – als ‚Hattingen Live Light‘“, erklärt Projektleiterin Sandra Glomb. Es gibt keine Bändchen und keine Einlasskontrollen.

Die Hoffnung, dass es noch mehr Teilnehmer werden, lebt indes: „Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch einige Gastronomen dazukommen würden“, sagt Hartmann.