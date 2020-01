Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kassengesetz

Auf seiner Internetseite informiert das Bundesministerium für Finanzen: „Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016, das ,Kassengesetz’, führt die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

Ziel ist eine verstärkte Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug. Manipulationen der Kasse sollen durch die Bonpflicht festgestellt werden können. Die Belege müssen ausgegeben werden. Es gibt aber keine Pflicht zur Mitnahme.

Eine Befreiung von der Belegausgabepflicht kommt laut Anwendungserlasses „nur dann in Betracht, wenn nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für den einzelnen Steuerpflichtigen besteht“. Die Frage, ob eine solche Härte vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls und ist von den Finanzbehörden vor Ort zu prüfen.