Als der Fotograf zum Familienfoto bittet, schaut Islam Magomedov zunächst etwas skeptisch drein, schließlich aber lässt er sich doch noch ein Lächeln entlocken. Der Junge, der am 1. Januar um 4.27 Uhr das Licht der Welt erblickte – was ihn zu Hattingens erstem Neujahrsbaby des Jahres 2019 gemacht hat. Fast auf den Tag genau ein Jahr später besuchen die glücklichen Eltern Petimat und Ali Atlanovic Magomedov mit ihrem Sohn und dessen beiden Schwestern die WAZ-Redaktion und erzählen über das neue Leben zu fünft.

Mit der Geburt von Islam habe er „eine noch schönere Familie bekommen“, sagt Ali Atlanovic Magomedov (38), sichtlich stolz. Und seine Frau (23) erzählt, dass Islams Schwestern Iman (4) und Maryam (3) gut auf ihren kleinen Bruder aufpassen: „Sie mögen ihn sehr.” Und wie zur Bestätigung geben die beiden Mädchen Islam, den sie stets „Isam” nennen, ein Küsschen.

Für das Neujahrsbaby 2019 aus Hattingen gibt es eine Feier mit Kuchen

Eine kleine Geburtstagsfeier solle es für Islam geben, mit Freunden und Bekannten und Kuchen. Für Islam selbst gibt es dabei womöglich Haferbrei mit Milch und Banane, „das isst er gern", verrät Petimat Magomedov.

Hier und jetzt knabbert Islam mit seinen bislang sechs Zähnen derweil an einer Hippe, traditionellem Neujahrsgebäck, das der Fotograf gebacken hat. Und wieder lächelt Islam, „er ist immer lustig, immer fröhlich”, sagen seine Eltern, die ihn nicht zuletzt deshalb auch ihren Sonnenschein nennen.

Als Junge wird sich Islam später immer um seine Eltern kümmern

Als Junge werde Islam sich später immer um seine Eltern kümmern. Mädchen dagegen hätten mit der Heirat in erster Linie Verantwortung für ihre neue Familie, erläutert Ali Atlanovic Magomedov eine Regel aus seiner tschetschenischen Heimat.

Im Jahr 2014 ist er mit Petimat und seinem Bruder Anzor (36) aus dieser geflohen, über die Gründe mag der 38-Jährige bis heute nicht sprechen. Zu schmerzlich die Erinnerungen, zu gefährlich für die zurückgebliebenen Angehörigen. Aber er betont: Islam und dessen Schwestern, alle drei in der Augusta-Klinik Bochum geboren, haben in Hattingen ihr Zuhause.

Islams Schwestern besuchen die Grashüpfer-Gruppe der Kita Nordstraße

Hier besuchen Iman und Maryam zurzeit die Grashüpfer-Gruppe der Kindertagesstätte Nordstraße. Dass auch Islam ab dem kommenden Herbst dort einen Platz bekommt, hoffen die Magomedovs. Damit die drei Geschwister noch mehr Zeit miteinander verbringen können. Und weil Petimat Magomedov gern eine Ausbildung machen würde. „Als Kinderkrankenschwester zu arbeiten, könnte ich mir gut vorstellen. Oder als Hebamme." Ihr Mann hat derweil bereits einen Job gefunden, Ende 2018 erhielt er eine Festanstellung beim Grünflächenamt der Stadt.

Zufrieden mit ihrem Leben in der neuen Heimat seien sie, betonen die Magomedovs. Als mitten im Gespräch russische Musik von einem Straßenmusiker bis in die Redaktion hinein zu hören ist, werden sie indes ein wenig wehmütig. Später dann, als Petimat und ihr Mann verraten, was sie sich neben Gesundheit vor allem wünschen für ihre Familie, wird dabei klar, warum. Nicht etwa, weil sie sich wünschen, dass ihre Kinder einmal das Meer sehen. Und auch nicht allein wegen der Erinnerungen an die verlassene Heimat. Sondern, weil diese einhergehen mit der Hoffnung, dass Islam und seine Schwestern einmal ihre Großeltern, die in Tschetschenien zurückgeblieben sind, kennenlernen. „Sie haben einander noch nie gesehen."

Zu Islams Geburt kam ein tschetschenisches Nationalgericht auf den Tisch

Gut möglich, dass in der Drei-Zimmer-Wohnung der Magomedovs am Eichenweg dann das tschetschenische Nationalgericht Jijig-Galnash gekocht wird. Das nämlich gibt es stets zu besonderen Anlässen - so natürlich auch zur Feier von Islams Geburt.