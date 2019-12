Hattingerin Regina van Dinther in der Präsidentengalerie

Ein Porträt der früheren Landtagspräsidentin Regina van Dinther hängt jetzt in der Präsidentengalerie des Landesparlaments. Es wurde am Dienstag enthüllt.

Regina van Dinther war von Juni 2005 bis Juni 2010 Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen. Das Porträt der Winz-Baakerin wurde auf ihren Wunsch von der Künstlerin Tatjana Mihailova gefertigt.

Der aktuelle Präsident des Landtags, André Kuper, würdigte die Verdienste der Hattingerin: „Regina van Dinther war Landespolitikerin mit Leib und Seele, mit Kopf und Herz. Ihr ging es um die Menschen, insbesondere um die Familien, Frauen und Kinder. Als Landtagspräsidentin hat sie bleibende Akzente gesetzt, wie zum Beispiel den Jugendlandtag, den Weltkindertag oder den Närrischen Landtag.“

„Ich habe mich um die Themen gekümmert, für die es noch keine große Lobby gab“

Regina van Dinther sagte: „In meiner politischen Zeit habe ich die Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen genossen. Aus den Erkenntnissen heraus habe ich mich um die Themen gekümmert, für die es noch keine große Lobby gab: Frauenrechte, Minderheitenrechte, Integrationsfragen. Heute zeige ich die Möglichkeiten eines guten Miteinanders in meiner ehrenamtlichen Aufgabe als Präsidentin des Chorverbands NRW, Musik verbindet.“

Von 1990 bis 2010 und nach einer kurzen Unterbrechung von 2011 bis 2017 war Regina van Dinther, Jahrgang 1958, Mitglied des Landtags. Im Juni 2010 war sie nach fünf Jahren im Amt als Landtagspräsidentin zurückgetreten. Die Vorwürfe, fünfstellige Summen für die Teilnahme an Sitzungen des Regionalbeirates erhalten und über Jahre hinweg keine Mitgliedsbeiträge an die CDU entrichtet zu haben, hatten Wirkung gezeigt.

Die Künstlerin Tatjana Mihailova wurde 1956 in Lettland geboren

Neun Monate später kehrte sie als Nachrückerin für Andreas Krautscheid in den Landtag zurück. 2016 kandidierte Regina van Dinther noch einmal. In Bochum trat sie gegen die amtierende Landtagspräsidentin Carina Gödecke an. Zu einem Mandat reichte es nicht mehr.

Die Porträts der ehemaligen Landtagspräsidenten werden nach deren Ausscheiden aus dem Parlament in die Galerie in der Wandelhalle aufgenommen. Das Bild von Regina van Dinther ist das zwölfte in der Präsidentengalerie.

Die Künstlerin Tatjana Mihailova wurde 1956 in Lettland geboren und studierte Kunst und Pädagogik. Sie erstellte als Kunstmalerin Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme, arbeitete als Dozentin an der Staatskunstschule der Universität Lettland sowie am Kunsthaus Mettmann und betreibt die Malakademie und Malschule „M7“ in Düsseldorf.