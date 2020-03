Hattingen. Die Betreuung der Kinder in Notgruppen hilft Eltern aus Hattingen, die im Ferienspaß leer ausgegangen sind. Auch eine Frühbetreuung ist geplant.

Die Betreuung in den Ferien wird in Hattingen zum Teil neu organisiert. Bis die Betreuung im Offenen Ganztag komplett überarbeitet ist, greift in diesem Jahr in den Sommerferien eine Übergangslösung für eine verlässliche Vormittagsbetreuung. Dafür soll es maximal zwei Notgruppen geben. Die Anmeldung dafür wird mit der Anmeldung für den Ferienspaß abgestimmt.

Anmeldung für Betreuung nach der Ferienspaß-Anmeldung

Das Konzept der Stadtverwaltung sieht vor, dass die Anmeldung für die Ferienspaß-Angebote zentral am Samstag, 25. April, an der Realschule Grünstraße stattfindet. Über die Angeboten wird kurz vor den Osterferien in Heften und auf der städtischen Homepage informiert.

Alle Eltern, die eine Ferienbetreuung für ihre Kinder benötigen und nach der Ferienspaß-Platzvergabe noch Bedarf haben, können sich am 27. und 28. April dafür anmelden, erklärt Dezernent Matthias Tacke. Den Bedarf müssen sie nachweisen. So soll den Familien geholfen werden, „die ohne eine Betreuung völlig im Regen stehen würden“, so Tacke. Wo die beiden Notgruppen untergebracht werden, steht derzeit noch nicht fest. Dazu finden aktuell Gespräche statt.

Kosten für die Betreuung in den Ferien

Was die Betreuung die Eltern kosten wird, ist unterdessen schon klar. Die Vereinbarungen sollen einzeln für die Ferien geschlossen werden. Für drei Wochen verlässliche Vormittags-Betreuung über täglich etwa sechs Stunden wird ein Monatsbeitrag analog zur OGS-Betreuung fällig. Der richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Dazu kommen Verpflegungskosten in Höhe von derzeit 60 Euro und gegebenenfalls Kosten für Ausflüge.

Die Anmeldung für den Ferienspaß war um zwei Wochen vorverlegt worden, um Eltern mehr Planungssicherheit bieten zu können. Einen noch früheren Termin habe auch das NRW-weite Netzwerk zum Thema Ferienangebote nicht als sinnvoll erachtet, das Eltern erfahrungsgemäß eher kurzfristig buchten. Zudem sei er mit Blick auf nötige Absprachen der ehrenamtlichen Anbieter nicht möglich.

Versorgung von Kindern vor dem Abenteuerspielplatz

Getestet werden soll in der zweiten Ferienhälfte auch im Rahmen des Ferienspaß’ eine Betreuung in den frühen Morgenstunden vor den Abenteuerspielplätzen. Im Haus der Jugend sollen Kinder dann bereits ab 7.30 Uhr versorgt sein. Sollte das Angebot gut angenommen werden, werde es auch in Zukunft eine Frühbetreuung im Ferienspaß geben, erklärt die Stadt.