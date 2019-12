Hattingen. Bands und Solisten des Gymnasiums Waldstraße in Hattingen begeistern in St. Georg. Der Erlös der Veranstaltung fließt in Schulprojekte.

Hattingen: Weihnachtskonzert mit Jazzmusik und Rasseln

„Musik in der Weihnachtszeit“ stellten die Dow Jones and his Original Wal(l)d Street Jazz Gang und das Orchester zusammen mit dem Unterstufen-Spontanchor, dem Wie_Waldi.chor und mehreren Solisten des Gymnasiums Waldstraße am Dienstagabend in St. Georg vor. Die Leitung des traditionellen Weihnachtskonzertes in Hattingen hatte zum 23. Mal Bernd Wolf übernommen.

Klassik und volkstümliche Weihnachtslieder mischen sich hier bunt, auch über Landesgrenzen hinweg. „La Réjouissance“ aus Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ bildet den Rahmen der Veranstaltung, in der vor allem die Dow Jones and his Original Wal(l)d Street Jazz Gang für Furore sorgt. Temperamentvoll swingende Off-beat-Rhythmen in satten, vollen Klängen reißen die Zuhörer in „Silent Night“ mit, für ein Jazzclubfeeling sorgen dabei die beiden jungen Sängerinnen Jule Kürten und Amelie Elsenhardt. Klare und ausdrucksstarke Stimmen begeistern Zügige, zupackende Tempi, aber auch klare Konturen prägen die malerische Interpretation des volkstümlichen Weihnachtsliedes „Maria durch ein Dornwald ging“. Auch hier begeistern die klaren und ungemein ausdrucksstarken Stimmen von Jule Kürten und Amelie Elsenhardt, Rasseln betonen den swingenden Charakter dieser Version. Dunkler Groove wird zum Markenzeichen von „God rest Ye Merry, Gentlemen“; und auch das irische Traditional „Christmas in the old man’s Hat“ pulsiert im swingenden Off-beat ungewohnt frisch. Unter den Instrumentalsolisten sind vor allem die beiden Geigerinnen Helena Happich und Emilia Brockhaus zu nennen, am Klavier überzeugt Ron Busch. Klar gestaltete Melodiebögen in stetem Fluss prägen sein Klavierspiel im ersten Satz des Italienischen Konzertes BWV 971 von Johann Sebastian Bach, auch die kunstvolle Mehrstimmigkeit des Werkes bringt der junge Pianist in einem transparenten Klangbild zur Geltung. Musik von Schubert rundet das bunte Spektrum des Programms ab Frisch und pfiffig singt der Unterstufen-Spontanchor mit seinen hellen Kinderstimmen „Hört der Engel helle Lieder“ und „Stern über Bethlehem“; der Wie_Waldi.chor interpretiert „Gaudete Christus est natus“ a cappella auf den Spuren von Carl Orffs Carmina burana im mittelalterlichen Klanggewand. Das Orchester rundet mit dem „Entr’Acte“ aus Franz Schuberts „Rosamunde“ das bunte Spektrum dieses Weihnachtskonzertes ab, der Spendenerlös im Rahmen der „Aktion 100.000“ ist in Kooperation mit Misereor für Schulprojekte im Hochland von Madagaskar vorgesehen.