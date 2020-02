Hattingen: Weihnachtsbäume haken Hühner schunkelnd unter

Hattingen. So viele Auftritte wie nie hat der Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug. Beim Rathaussturm an Altweiber übernehmen Kinder die Macht.

An den drei Weihnachtsbäumen brennen die Lichterketten. Einer schunkelt mit einem Huhn mit leuchtend rotem Kamm. „Wunderbar, wunderbar“ erfüllt ein Lied den Ratssaal in Hattingen. Die Karnevalisten haben das Rathaus gestürmt. Jetzt sind hier Kinder an der Macht: vertreten durch das einzige Prinzenpaar der Stadt, Prinzessin Nele I. – die übrigens auch als Tanzmariechen mittanzt – und Prinz Lenni I.

Die jungen Tollitäten setzen sich souverän an den Tisch der Stadtmächtigen. Die nehmen an den Seiten Platz. Da thront das Dezernenten-Teufelchen Christine Freynik auffällig zwischen Bürgermeister Dirk Glaser mit bunter Fliege und Karnevalshut und Bürgermeister-Anwärter Frank Mielke mit blonder Langhaar-Perücke, Hemd mit Bierglasmuster, Sandalen und weißen Socken.

In Hattingen stürmen Karnevalisten mit Holti das Rathaus und die WAZ-Redaktion

Auch die WAZ-Redaktion Hattingen stürmten die Karnevalisten unter Leitung des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug an Altweiber. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

In vorwahlkämpferischer Eintracht schunkeln sie zu „Wunderbar, wunderbar, dieser Traum mit uns wurde wahr, denn wir gehörn’n zusammen, wir geh’n bis ans Ende der Welt“ von den Räubern. Der Wahlkampf kommt früh genug. Das Trio klatscht stehend im Takt, als die Mini-Garde des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszugs an Luftschlangen vorbei einmarschiert. Von Lampenfieber keine Spur bei den Kleinen. Unter ihnen Mia (7).

Kinderprinzenpaar Lenni I. und Nele I. beim Sturm aufs Rathaus in Hattingen an Weiberfastnacht. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hattingen 43. Holthauser Rosenmontagszug und Tanzgruppen Der 43. Holthauser Rosenmontagszug startet am 24. Februar ab 15.11 Uhr. Zum Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug e.V. gehören Holtis Tanzmariechen, Holtis Solo-Mariechen Lucy, das von Thomas Kohl in diesem Jahr einen Gutschein für ein Profitraining erhielt, und Holtis Tanzduo.

Sie würde gerne auch mal Karnevalsprinzessin sein. Ihre Oma mit Krönchen auf dem Kopf begleitet sie zum Rathaussturm. Unweit von ihr und bunt kostümiert mit Glitzer im Gesicht: Ingrid Kliewer. Sie ist eigens aus Solingen angereist. Und eine echte närrische Prominenz, war sie doch Präsidentin des Verbandes Rheinisch Bergisch Märkischer Karnevalsgesellschaften und wurde schon von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ausgezeichnet.

Närrische Prominenz feiert in Hattingen mit den Karnevalisten

„Ich habe damals mal Freundschaft mit den Holthauser Karnevalisten geschlossen. Ich finde es toll, wie hier in Hattingen die Jugend gefördert wird. Darum bin ich der Einladung gefolgt“, sagt die zweimalige Wuppertaler Karnevalsprinzessin, der das Jecksein im Blut liegt. Ihr Vater kam aus Köln.

Ingrid Kliewer geht mit bei Mias Auftritt – schließlich hat sie selbst auch mal als Tanzmariechen angefangen. Über 50 Jahre ist das her. Die Stimmung gefällt ihr in Hattingen. Denn wer hier feiert, hat sich vorher dafür richtig ins Zeug geschmissen.

Frank Mielke (l.) , Christine Freynik und Bürgermeister Dirk Glaser übergeben den Karnevalisten an Weiberfastnacht beim Sturm aufs Rathaus die Schlüssel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Drei Tage haben die Hühner Karina Rüttgers (57) und Bettina Gellesch (52) vom KC Gosse an ihren Hühnerkostümen gearbeitet, unzählig viele Federn schmücken die Oberkörper. Die Weihnachtsbaum-Kostüme haben Marlies (61), Inge (81) und Evelin (68) vom Polizeisportverein mal in Düsseldorf gesehen, fanden sie super. Kugeln hängen an ihrem grünen Kostüm, Bäumchen zieren auch die Häupter. Sie lassen sich jedes Jahr ein anderes Kostüm einfallen, haben an diesem mehrere Stunden gesessen.

Die Hühner sind los: Karina Rüttgers (l.) und Bettina Gellesch haben drei Tage an den Kostümen für Karneval in Hattingen gearbeitet. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Cookie-Monster nähert sich zwei Schmetterlingen

Ein Cookie-Monster nähert sich zwei Schmetterlingen an, gemeinsam sehen sie der Garde der Ruhrölften beim Tanzen zu. Ooo-Rufe erschallen, als ein Tanzmariechen durch die Luft wirbelt. Und sogar ein Tänzer begeistert in der Truppe.

Die teils synchrone, knappe Rede des Kinderprinzenpaares zeigt: Da fehlt erst gar kein erwachsenes Prinzenpaar – und dennoch, im nächsten Jahr, stellt Holti vor dem Sturm in Aussicht, wird es wohl wieder eines geben. Holti übrigens hat von Bürgermeister Dirk Glaser dieses Mal einen eigenen Schlüssel bekommen. Zwei hatte er nämlich dabei – und händigte sie nach dem „Attacke“-Ruf von Holti den Regenten und dem Maskottchen aus.

Holti hockt als Rucksack auf dem Rücken von zwei jecken Karnevalistinnen

Das tragen die Prinzessin von 2012-2014, Karin (65), und Sonja (44) übrigens als Rucksack auf dem Rücken. So hütet Mini-Holti mit seinem Bruder das, was für die beiden Karnevalsfreundinnen wichtig ist. Was, das verraten sie nicht.

Marlies, Inge und Evelin sind als Weihnachtsbäume zum Sturm aufs Rathaus in Hattingen gekommen. Im grünen Tüll-Rock brennt eine Lichterkette, Weihnachtskugeln hängen dran. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Als das Duo aus zwei Tanzmariechen des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug zur Musik von Bibi Blocksberg und Bibi und Tina tanzt, haben die Hühner beim Schunkeln und Feiern schon einige Federn verloren, die sich auf dem Boden verteilen. Thomas Kohl führt durch das kurzweilige Programm und verkündet: „So viele Auftritte wie in diesem Jahr hatten wir noch nie.“

Als die Awo-Tanzmäuse zu „In the navy“ von Village People als Kapitäne verkleidet eine Choreographie zeigen, bei der die Kapitänsmützen mittanzen, gehen Mönche, Zauberer, Hexen, Gartenzwerge, Spinnen, Popeye und Olivia und sogar Hippies mit.

Wetter-Aussicht auf Rosenmontag

Immer wärmer wird es jetzt im Ratssaal, in den nun auch die Sonne scheint. „So ein Wetter werden wir auch Rosenmontag haben“, wirft Thomas Kohl einen Blick in die Zukunft. Darauf ein dreifaches Holti Holau! Holti Holau! Holti Holau! Bei dem auch die Hühner ihre Flügel und die Weihnachtsbäume ihre Äste gen Saaldecke strecken.