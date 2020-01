Hattingen: VHS bietet Kurse von Waldbaden bis Webdesign

Das neue Programm der Volkshochschule erscheint. Ab Samstag, 1. Februar, sind Anmeldungen zu den insgesamt 324 Veranstaltungen möglich. Neben den „Klassikern“, die immer schnell ausgebucht sind, wie Aqua-Fitness, Yoga oder Acrylmalerei, haben die Verantwortlichen neue, spannende Konzepte und Themen ins Programm aufgenommen.

Gesundheit

Wie wäre es mit dem neuen Trend „Waldbaden“? Shinrin yoku heißt die Stress-Management Methode, die mehr ist als ein Spaziergang im Wald. An drei Sonntagen nach Ostern werden die Teilnehmer die Atmosphäre des Schulenbergwaldes durch Entspannungsübungen neu wahrnehmen und etwas über die Tier- und Pflanzenwelt erfahren.

Einen „Wellness-Tag“ bei der VHS gibt es am Samstag, 9. Mai. Dann wird Dozentin Lolita Lassak 15 Teilnehmerinnen zeigen, wie sie durch Yoga- und Achtsamkeitsübungen ihr Wohlbefinden verbessern und mit welchen Tipps und Tricks das eigene Selbstbewusstsein steigern können.

Mensch, Gesellschaft, Politik

Um das Thema Wald dreht sich auch alles bei zwei Veranstaltungen von Franka Fieseler, die in Peter Wohllebens Waldakademie in der Eifel gelernt hat. Am Samstag, 18. April, bietet sie ein Walderlebnis für die ganze Familie ab 11 Uhr im Schulenbergwald an. Die Kinder sind die Entdecker und die Eltern ihre Assistenten. Am Samstag, 6. Juni, sind dann die Erwachsenen am Zug: Ab 11 Uhr gibt es eine Waldführung zum faszinierenden Leben der Bäume.

Anmeldung und Beratung Die Anmeldekarte findet sich im Programmheft, das am Samstag, 25. Januar, der WAZ beiliegen wird. Telefonisch, per E-Mail und auf vhs.hattingen.de kann man sich ebenfalls anmelden. Anmeldebestätigungen verschickt die VHS nicht, nur Absagen, wenn ein Kursus ausfällt. Ein Antrag auf Befreiung bzw. Ermäßigung muss ab sofort bei der Anmeldung, oder spätestens eine Woche vor Kursbeginn vorgelegt werden. Beratungen gibt es am Samstag, 25. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr in der Stadtbücherei oder am Donnerstag, 30. Januar und 6. Februar, bis 18 Uhr in der VHS am Marktplatz 4.

Ein Kursus für alle, die sich immer mal mit dem Strafrecht beschäftigen wollten, findet am Samstag, 25. April, statt. Es geht um Fachbegriffe und die Schwierigkeit, das richtige Strafmaß zu finden. An einem zweiten Tag geht es ins Gericht.

Ein zentrales Anliegen der Volkshochschulen ist die politische Bildung. Deshalb wird am Donnerstag, 27. Februar, der Mitbegründer der deutsch-irakischen Hilfsorganisation Wadi e.V., Oliver M. Piecha, einen Vortrag zum Thema „Naher Osten“ halten. Er gibt Einblicke in die rasanten Veränderungen der Lebenswelt der Menschen dort.

Eltern- und Familienbildung

Ab diesem Semester etabliert die VHS ein neues Format. Das „VHS-Gesundheitsforum Familie“ startet mit drei Dienstags-Terminen und will Eltern Hilfestellung bieten. Am 3. März um 19 Uhr geht es um Krankheiten beim Kind und Tipps zur Behandlung und Vorbeugung. Am 5. Mai werden im Veranstaltungsraum an der Bahnhofstraße 18a Schlafstörungen der Kleinen thematisiert. Am 9. Juni geht es dann um gesundes Essen in der Familie.

EDV, Wirtschaft und Beruf

Photoshop-Kurse hat die VHS länger im Programm. Eine Ergänzung bietet sie nun mit einem Einsteigerkursus zum kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm Gimp an. Der dreitägige Kursus findet Dienstag bis Donnerstag, 5. bis 7. Mai, statt.

Für Menschen, die lernen wollen, wie man eine eigene Website erstellt, gibt es ab Donnerstag, 7. Mai, zwischen 18 und 20.30 Uhr einen sechswöchigen HTML- und CSS-Einstiegskursus. Ziel wird es sein, dass die Teilnehmer ihre eigene „digitale Visitenkarte“, ob für die Selbstständigkeit, den Verein oder das Unternehmen, erstellen können.

Sprachen

Oberstufenschüler, die eine kompakte Vorbereitung für ihre Prüfung benötigen, können sich für den Kursus „Englisch fürs Abitur“ in den Osterferien anmelden. Jeweils von 9 bis 12.15 Uhr können die Teilnehmer von Dienstag bis Freitag, 14. bis 17. April, intensiv für ihre mündliche oder schriftliche Prüfung lernen.

Da die Faszination für Sherlock Holmes ungebrochen ist, wird es einen Englisch-Kursus (17. bis 19. April) ab Sprachniveau B1 geben, der sich mit der besonderen Ermittlungsart des von Arthur Conan Doyles erfundenen Detektivs befasst.

Wieder im Programm ist ein Russisch-Kursus für Anfänger. Wer in Sprachkurse reinschnuppern möchte und vielleicht erstmal ein paar Grundlagen für den nächsten Urlaub lernen will, der wird bei den Reisekursen in Englisch, Französisch oder Spanisch fündig.