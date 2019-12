Hattingen: Unglaubliche 12.000-km-Reise im zerfallenden Auto

Es ist eine unglaubliche Reise, die Marion und Frank Schacht (50) aus Blankenstein erlebt haben. 91 Tage sind die beiden unterwegs. Auf ihrem Abenteuer erfahren sie die totale Einsamkeit der Wüste, die grenzenlose Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft Fremder. Sie erleben, wie es ist, wenn plötzlich das Auto auseinanderbricht, und wenn Joey Kelly einen an der Ampel zum Plausch einlädt. Das ist die Geschichte ihrer Tour durch Russland, die Mongolei und Zentralasien.

Ein Jahr Vorbereitung und Treffen mit Joey Kelly

Ein Jahr lang haben sich die Blankensteiner auf ihre Reise vorbereitet, haben Urlaub und Überstunden gesammelt. Der Landrover bekommt einen zusätzlichen Tank, eine Seilwinde, „eben alles, was man so meint zu brauchen“, sagt Frank Schacht lachend. Es braucht für die Reise durch 18 Länder Visa, Impfungen – für Mensch und Hund. Bis es am 19. Juli endlich losgeht. An Bord: Frank und Marion Schacht und Goldendoodle Benny.

Frank Schacht sitzt im Bus von Joey Kelly Probe. Die Hattinger treffen Kelly und seinen Sohn auf dem Transsibirien-Highway. Foto: Schacht

Per Transit geht es durch Polen und das Baltikum zum ersten großen Stopp: Moskau. „Aber wir waren nie mehr als zwei Tage an einem Ort“, berichtet Frank Schacht. Also weiter – immer in Richtung Baikalsee. Auf dem Transsibirien-Highway sind Schachts nicht die einzigen Abenteurer. Zeitgleich ist dort Kelly-Family-Mitglied Joey Kelly mit seinem Sohn unterwegs. „An der Ampel stand er auf einmal vor uns und hat gefragt, ob wir ein Quätschchen halten wollen“, erzählt Schacht. „Wir wussten, dass die beiden unterwegs von Berlin nach Peking waren, aber sie sind zwei Wochen vor uns gestartet.“ Mit einem Treffen rechnen Schachts also nicht. Aber die Kellys haben durch Autopannen Zeit verloren und reagieren auf das deutsche Kennzeichen in der Fremde.

Motorschaden auf dem Transsibirien-Highway

Was es bedeutet, wenn der fahrbare Untersatz streikt, sollen auch die Hattinger auf ihrer Reise noch einige Male zu spüren bekommen.

In Jekaterinburg erhalten Frank und Marion Schacht gleicht doppelt wertvolle Hilfe. Die neuen Freunde machen den Landrover wieder fit für die Straße. Foto: Schacht

Die beiden rollen in Richtung europäisch-asiatischer Grenze, als plötzlich der Motor des Landrover streikt. Am Straßenrand versuchen sie, mit dem Wissen aus dem zur Vorbereitung absolvierten Schrauber-Kursus, das Auto wieder fit zu kriegen. Ohne Erfolg. „Dann haben zwei junge Russen in einem Audi 80 gehalten und ließen sich nicht davon abbringen, zu helfen.“ Gemeinsam geht es nach Jekaterinburg. Die Helfer setzen alle Hebel in Bewegung und arbeiten rund um die Uhr am Auto der Deutschen. Übrigens sprechen weder Marion Schacht noch ihr Mann Russisch. „Die Verständigung ging mit Händen und Füßen – und dem Google-Übersetzer.“

Vom Baikalsee in die Wüste Gobi

Die Reparatur gelingt. Der Baikalsee kann kommen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fahren sie nun wieder. Und es warten unvergessliche Erinnerungen: An eine „epische Bucht, wilde Pferde und zwei Tage völlig allein“. Diese Erlebnisse sind es, die die Abenteurer suchen und finden. Wie am Kloster im Hinterland der Mongolei oder in der Wüste Gobi.

In der Wüste Gobi genossen die Schachts die Einsamkeit fernab befestigter Straßen. Foto: Schacht

Die Wüste hat es den Blankensteinern angetan. „Traumhaft schön“ ist es dort – „so abwechslungsreich, spannend und so still. Der eigene Atem ist das Einzige, was man hört.“

Aber wieder muckt das Auto. Der Kühler läuft leer. „Wir hatten noch 30 Liter Wasser und mussten entscheiden: Trinken oder ins Auto“, sagt Frank Schacht. Das Nass kommt in den Kühler. Frank und Marion Schacht können weiterfahren.

In der Einsamkeit Kirgistans bricht der Rahmen des Wagens

Sie schwärmen vom Hochgebirgssee Songkul, einkreist von Sechs- und Siebentausendern. Auf unzähligen Kilometern begegnen den Reisenden nur wenige Nomaden.

Den See in Kirgistan wollen Schachts halb umrunden, als ein „heftiges neues Geräusch“ sie aufschreckt: Das Auto bricht auseinander. Mitten im Nirgendwo, ohne Handyempfang, das nächste Touristencamp 100 Kilometer entfernt. Aber stehenbleiben ist keine Option. Hier wird niemand vorbeikommen. Im Schritttempo geht es also weiter. Meter für Meter. Immer in der Angst, dass das der Rahmen des Landrovers ganz bricht. „An einem Tag sind wir 8,4 Kilometer weit gefahren.“

Unwahrscheinliche Begegnungen und brennende Steppe

Wie durch ein Wunder treffen die Hattinger auf Nomaden, die hier in ihren Jurten leben. Die Kommunikation ist schwierig. Denn langsam hilft auch der mobile Übersetzer nicht mehr. Da scheint es unglaublich, dass sich an jenem Abend andere Touristen in ihrem Leihwagen verfahren und ebenfalls an der Jurte landen. Noch unglaublicher: Die Neuankömmlinge kommen aus Wuppertal – und können übersetzen.

In Kirgistan muss der Landrover geschweißt werden. Mitten im Nirgendwo ist der Rahmen des Autos gebrochen. Hilfe gibt es von den Nomaden. Foto: Schacht

Aus dem 65 Kilometer entfernten nächsten Ort holen die Nomadenmänner ein Stromaggregat und Schweißgerät. „Dann haben wir das Auto geschweißt, inklusive brennender Steppe“, erinnert sich Frank Schacht, zu Hause übrigens Chef der Ennepetaler Feuerwehr.

Traumziel Pamir-Gebirge und das Ende der Reisepläne

Die Hattinger hadern mit sich und ihrer Situation. Aber mit geschweißtem Auto geht es weiter. Immerhin erwarten sie in der Stadt Osch Ersatzteile aus Deutschland. Außerdem ist das Pamir-Gebirge das Traumziel der Abenteurer. „Seit ich Kind war, ist dies ein nicht realisierter Reisetraum“, schwärmt Frank Schacht.

Aber das Pech verlässt ihn nicht. Auf dem Weg werden sie eingeschneit, der Pass ist unpassierbar. Die Konsequenz: 1000 Kilometer Umweg. Und wieder bricht der Rahmen des Autos. Mit Glück erreichen sie die nächste Stadt. „Wir waren drauf und dran, das Auto auf einen Lkw zu laden und nach Hause zu fliegen“, geben beide zu. Nur: Mit Hund Benny ist das nicht so einfach.

Nur Gurte halten den Landrover zusammen

Wieder wird der Landrover geschweißt. Für die Schachts steht fest: Ihre weiteren Reisepläne entlang der alten Seidenstraße sind gestorben. 12.000 Kilometer von zu Hause entfernt heißt es nur: zurückkommen.

Wieder bricht der Landrover auseinander. Mit Gurten verzurren Frank und Marion Schacht ihr Gefährt, um es zusammenzuhalten. Foto: Schacht

Aber unterwegs zerlegt es abermals den Landrover. Mit Gurten und Seilwinde verzurren die Abenteurer das Auto so gut es geht über die Motorhaube, um zur nächsten Werkstatt zu kommen. Zum dritten Mal bearbeiten Schweißer das Gefährt, dann geht es auf direktem Weg zurück nach Russland. Das Ziel: Jekaterinburg und die fleißigen Helfer vom Start der Reise.

Empfang wie bei Freunden und der neue Blick auf Deutschland

Dort werden sie wie Freunde empfangen und zum Familiengeburtstag auf eine Datscha an einem einsamen See eingeladen. Dann geht es wieder in die Werkstatt. Fünf Tage und Nächte arbeiten die Russen am Landrover. „Aber wir konnten mit dem Hund nicht einfach in ein Hotel, da haben sie uns in Privatwohnungen untergebracht“, erzählt Marion Schacht. „In Russland haben wir zwei Mal unglaubliche Hilfe bekommen“, sind die Hattinger dankbar.

In der Mongolei treffen die Schachts nur selten auf Menschen. Foto: Schacht

Überhaupt hat ihre Reise den Blick auf vieles verändert. „Wir waren von der Gastfreundlichkeit dort, wo man es am wenigsten vermutet, einfach überwältigt.“ Probleme und Sorgen relativierten sich, wenn man sieht, in welche ärmlichen Verhältnissen Leute leben „und trotzdem sind sie ausgeglichener als hier.“ Zurück in Deutschland ist es dann auch eine Umstellung: „Man tut sich mit der Vollkasko-Mentalität der Leute schwer“, erklärt Schacht. Und trotz widriger Umstände steht für das Paar aus Blankenstein fest, dass es spätestens mit der Pensionierung wieder auf große Tour gehen will. Das Traumziel: „die Welt“.