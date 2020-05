Hattingen: Unfallfahrer flüchtet von der Königsteiner Straße

Hattingen. Er hat einen 28-jährigen Mann aus Hattingen angefangen, kurz mit ihm gesprochen – und ist dann weitergefahren. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Die Polizei sucht einen Unfallfahrer von der Königsteiner Straße.

Am Freitag war ein 28-jähriger Hattinger gegen Mitternacht auf der Straße in Richtung Auf dem Felde unterwegs. Er kam aus Richtung Bochumer Straße und ging zu Fuß am linken Fahrbahnrand der Straße. Plötzlich wurde er von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren, das auf der Königsteiner Straße in Richtung Bochumer Straße fuhr, berichtet die Polizei. Der Fußgänger stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Nach dem leichten Zusammenstoß stieg der Fahrer zunächst aus seinem Wagen aus und half dem Hattinger wieder auf die Beine. Dieser zog sich den eigenen Angaben zur Folge noch an dem Pkw auf der Beifahrerseite leicht hoch. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Personen, stieg der Fahrer wieder ein und fuhr in Richtung Bochumer Straße vom Unfallort davon, ohne seine erforderlichen Daten zu Person und Fahrzeug zu hinterlassen.

Personenschreibung und Rufnummer für Hinweise

Personenbeschreibung: männlich, 18 bis 22 Jahre alt, blonde Haare, schlanke Figur.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, oder zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können. Hinweise unter 02324/9166-6000.