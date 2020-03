Hattingen: Umweltbrummi sammelt 52 Tonnen Schadstoffe

Besonders häufig wurden Farben am Umweltbrummi abgegeben. Insgesamt 52 Tonnen Schadstoffe sammelte der Wagen 2019 in Hattingen ein.

Hattingen. Am Umweltbrummi können die Hattinger sechs Mal im Jahr Schadstoffe wie Farben, Batterien etc. entsorgen. Die nächsten Termine stehen im März an.

52 Tonnen Müll brachten die Hattinger im vergangenen Jahr zum Umweltbrummi. Dispersionsfarben machten mit knapp 25 Tonnen den größten Anteil der Abfälle aus. Etwa acht Tonnen andere Farben und sechs Tonnen Lösemittel folgten auf den nachfolgenden Plätzen.

Welche Schadstoffe man abgeben kann

Sechsmal im Jahr hält der Umweltbrummi in Hattingen an insgesamt neun Standorten, verteilt in der ganzen Stadt. Die Termine sind im Abfallkalender vermerkt. Dann haben Bürger die Möglichkeit, ihre Problemabfälle kostenfrei zu entsorgen. Abfälle wie zum Beispiel Farb- und Lackreste, Lösungsmittel, Säuren, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Energiesparleuchten, Chemikalienreste und vieles mehr können abgegeben werden. Einzige Bedingung beim Entsorgen ist, dass haushaltsübliche Mengen abgegeben werden.

Auch kleiner Elektroschrott wird angenommen

Auch die Möglichkeit, kleinere Elektroschrott-Teile abgeben zu können, haben die Hattinger genutzt. Gut drei Tonnen landeten davon im Umweltbrummi – und etwas ebenso viele Batterien. Bei der Tour Mitte Januar kamen allein am Standort Parkplatz August-Bebel-Straße/ Roonstraße um die 100 Hattinger vorbei, um ihren Müll zu entsorgen.

Das Entsorgungsunternehmen AHE organisiert seit Mitte der 1990er Jahre die Routenplanung des Umweltbrummis. Vor Ort muss immer ein Chemiker sein, um die Schadstoffe anzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Auch im März ist der Umweltbrummi wieder in Hattingen unterwegs. Die Standorte:

Termine des Umweltbrummis in Hattingen

Donnerstag, 12. März, 9 bis 10.30 Uhr an der Stöckerstraße, Parkplatz Ascherfeld; 11 bis 12.30 Uhr an der Hackstückstraße am Parkplatz vor Haus Theresia; 13 bis 14.30 Uhr Am Hagen am Parkplatz Albertweg; 15.15 bis 16.30 Uhr an der Munscheidstraße am Parkplatz Schwimmbad.

Am Freitag, 13. März, macht der Umweltbrummi Halt von 9 bis 10.30 Uhr an der Marxstraße, Parkplatz Sportplatz; 11 bis 12.30 Uhr an der Engelbertstraße, 13 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Roonstraße; 15 bis 16.30 Uhr am Parkplatz am Wildhagen.

Am Samstag, 14. März, steht der Brummi von 9 bis 14 Uhr am Domplatz.

Wer Problemabfälle außerhalb dieser Termine abgeben möchte, kann das kostenlos an der Umladeanlage Witten, Bebbelsdorf 73, tun. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Der Recyclinghof in Hattingen nimmt keine Schadstoffe an.