Hattingen. Die Polizei in Hattingen bittet um Mithilfe bei der Suche nach Trickbetrügern. Sie behaupten, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben.

Hattingen: Trickbetrüger geben sich als Wasserwerker aus

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die aktuell in Hattingen unterwegs sind. Sie geben sich als Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens aus, erklärt die Polizei. Sie bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Wasserrohrbruch als Vorwand

Am Dienstagnachmittag suchte ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens eine 98-jährige Hattingerin auf, die in der Blankensteiner Straße wohnt. Der falsche Mitarbeiter gab an, dass es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun den Wasserdruck in ihrer Wohnung testen müsse. Die Seniorin ging daraufhin mit dem Mann in das Badezimmer, wo der Unbekannte den Wasserhahn aufdrehte, meldet die Polizei.

In dieser Zeit muss mindestens eine weitere Person die Wohnung betreten haben. Diese nutzte die Zeit und durchsuchte das Schlafzimmer. Nach der angeblichen Prüfung verabschiedete sich der falsche Versorgungsunternehmer und verließ die Wohnung. Erst hier fiel der Geschädigten auf, dass das Schlafzimmer durchwühlt wurde. Gestohlen wurde jedoch augenscheinlich nichts.

Beschreibung des Täters

Der falschen Unternehmer wird so beschrieben:

Etwa 1,80 Meter groß

kräftige Figur

dunkle Haare

dunkle Jacke

sehr gepflegtes Äußeres

akzentfreies Deutsch

Die Polizei rät: Für den Fall, dass unbekannte Personen an Ihrer Haus- oder Wohnungstür klingeln und den Zutritt in Ihre Wohnung oder Ihr Haus verlangen, lassen Sie diese nicht in die Wohnung. Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit, lassen Sie sich den Namen der Mitarbeiter, den Firmennamen und den Sitz der Firma geben.