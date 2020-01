Hattingen. Die Henrichsallee in Hattingen ist am Dienstagmittag nach einem Unfall gesperrt. Zwei Kleintransporter sind zusammengestoßen.

Hattingen: Transporter bleibt nach Unfall auf Seite liegen

Auf der Henrichsallee ereignete sich am heutigen Dienstag erneut ein schwerer Unfall. Die Straße war am Mittag für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Voraussichtlich wird die Sperrung etwa gegen 13.30 Uhr wieder aufgehoben, so die Feuerwehr.

Scheibe an Kleintransporter demontiert

Zwei Kleintransporter stießen am Dienstagmittag auf der Henrichsallee in Höhe der Kreuzung zur Schmiedestraße zusammen. Dabei kippte einer der Transporter auf die Fahrerseite, erklärt Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwerer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs stand bei Eintreffen der Feuerwehr unter Schock.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich beide Fahrer noch in ihren Transportern. Die Person in dem auf die Seite gekippten Fahrzeug war eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt, erläutert Herkströter. Die Feuerwehr demontierte die Frontscheibe, um ihn zu befreien.

Beide Fahrer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zweiter schwerer Unfall in wenigen Tagen

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte sich auf der Henrichsallee ein schwerer Unfall ereignet. Auch dabei war ein Fahrzeug auf die Seite gekippt. Grund für diesen Unfall war eine Missachtung der Vorfahrt.

Allerdings handelt es sich zwar bei beiden Unfällen um die selbe Straße, jedoch nicht die selbe Stelle. In der vergangenen Woche kippte das Auto an der Kreuzung zur Straße „Zum Kraftwerk“. Obwohl so kurz hintereinander Fahrzeuge bei Unfällen umkippten, ist also nicht von einem besonders gefährlichen Straßenabschnitt auszugehen.