Hattingen. Wie viel Taschengeld ist richtig, wie viel geben Sie Ihren Kindern? Die WAZ hat sich bei den Eltern in der Fußgängerzone in Hattingen umgehört.

Eltern ist es wichtig, dass Kinder begreifen, wie teuer manches in der Anschaffung ist. Dafür geben sie Taschengeld. Aber wieviel? Und: Was machen die Kinder mit dem Geld? Wir haben in der Hattinger Fußgängerzone nachgefragt.

Heidi Kreuzberg, deren Kinder mittlerweile selbst Eltern sind, gab ihren Kindern Taschengeld. „Wenn sie besondere Wünsche hatten, die normale Jeans nicht ausreichte und es eine Markenjeans sein musste, dann konnten sie darauf sparen.“ Heute, meint sie, sei das noch viel wichtiger, dass Kinder frühzeitig den Wert von Dingen begreifen lernen. Smartphones und Spielekonsolen seien allgegenwärtig und den Schülern oft gar nicht bewusst, wie teuer solche Dinge eigentlich seien. „Man sieht es doch bei Erwachsenen, die früher alles geschenkt bekommen haben. Im Alter können sie mit Geld nicht umgehen.“

Judith Quecke findet es wichtig, einen Anreiz zum Sparen zu vermitteln. So fange die 15-jährige Tochter ihres Mannes an, für den Führerschein zu sparen. Schon ab dem Grundschulalter habe die Tochter ein bisschen Geld bekommen. „Erst einen Euro, dann fünf, später zehn“, erinnert sich Quecke. Mit dem Alter habe sich die Summe gesteigert.

„Anfangs gab es einen Euro in der Woche, für Bonbons oder so“

So hat es auch Beatrice Fritz bei ihren zwei Söhnen gehalten. „Anfangs gab es einen Euro in der Woche, für Bonbons oder so. Mit 15 Jahren waren es dann schon 50 Euro im Monat – aber davon mussten sie sich dann auch einiges selbst kaufen.“

Lina (13) bekommt auch seit ihrem siebten Lebensjahr wöchentlich Geld. Erst war es ein Euro, mittlerweile sind es sieben. „Manchmal spare ich das Geld und gebe es in meine Spardose. Wenn ich mit einer Freundin shoppen gehe, hole ich es dann wieder raus, um mir etwas Schönes zu kaufen“, erzählt die Schülerin. Amelie (14) bekommt 20 Euro im Monat und nutzt das Geld auch zum Shoppen. „Es ist wichtig, dass sie ein Gespür für Geld und den Wert bekommt“, begründet Vater Ulrich Kemper die monatliche Zahlung an seine Tochter.