Hattingen: Street-Art-Künstler gestaltet Graffiti-Fassaden

Hattingen. Der brasilianische Street-Art-Künstler Wark hat zwei Hausfassaden in Hattingen gestaltet. Wie es zu diesem Projekt kam und was das Ziel ist.

Ein Hauch von Rio de Janeiro weht seit gestern am Rande der Innenstadt von Hattingen: Um die 80 quietschbunte, kulleräugige Graffiti-Gesichter blicken von der Fassade des Hauses Nummer 35 an der Schulstraße in die Nachbarschaft. Und an der Wand von Nummer 12 an der Oststraße haben sich einige Graffiti-Engel niedergelassen.

Das Street-Art-Kunstwerk an der Schulstraße in Hattingen trägt den Titel „todos somos un“ (Wir sind alle eins). Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Hinter der Fassadenverschönerung steckt der brasilianische Streetart-Künstler Wark, der vom Hausbesitzer Vonovia damit beauftragt wurde. Er stammt aus Rocinha, der größten Favela in Rio de Janeiro und dort kennt mittlerweile jeder seine Werke. Mit 15 Jahren hatte er dort angefangen mit seinen bunten Engelsgesichtern im wahrsten Sinne des Wortes Farbe ins Dunkel zu bringen.

Mittlerweile ist Marcos Rodrigo (so Warks bürgerlicher Name) 35 Jahre alt, längst ein etablierter Künstler und die Engel sind sein unverwechselbares Markenzeichen. Sie finden sich nicht mehr nur in der Favela, sondern in der ganzen Welt, sind auch auf Leinwand sehr gefragt. Fassaden-Projekte wie in Hattingen sind trotzdem etwas besonderes: Bisher gibt es nur zehn solcher Werke in ganz Deutschland.

Die beiden bunten Fassaden sind nun zwei weitere Beispiele für Kunst im öffentlichen Raum in Hattingen. Das Fassadenkunstwerk an der Schulstraße trägt den Titel „todos somos un“ (Wir sind alle eins) und schafft neben des inklusiven Titels auch mit zwei kleinen Details die Verbindung zwischen den brasilianischen Engelsgesichtern und der Ruhrstadt: In der oberen linken Ecke hat Künstler Wark Drachentöter Georg aufgenommen und in einem der blauen Gesichter unten rechts sind die Silhouetten der Eisenmänner zu sehen.

Fassaden sorgen schon jetzt für Diskussionen

Das freut auch Bürgermeister Dirk Glaser bei der Präsentation. „Kunst im öffentlichen Raum ist immer eine Bereicherung. Ich finde klasse, dass diese Fassade schon jetzt für Diskussionen sorgt.“ Denn das besonders die bunten Gesichter an der Schulstraße nicht jedermanns Geschmack treffen, sei klar. „Kunst ist etwas, woran man sich reiben kann.“

Bei den Mietern der Wohnungen in den nun bunten Häusern sei die künstlerische Außenwand jedenfalls gut angekommen, verrät Janusz Lysik, der bei der Vonovia zuständig für die Vermietung in Hattingen ist. Er selbst war im Brasilien-Urlaub auf den Künstler aufmerksam geworden und hatte die Umgestaltung initiiert.

Im Vergleich zur Fassade an der Schulstraße ist die Hauswand an der Oststraße in Hattingen eher zurückhaltend gestaltet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Quartiersmanagerin Gabriele Krefting würde sich mehr solcher Projekte in Hattingen wünschen und zeigt sich schon jetzt begeistert: „Jetzt gibt es zwei Häuser, wo man sagt: Da muss ich unbedingt mal hin!“ Dadurch erhoffe sich die Stadt auch den Randbereich der Innenstadt etwas mehr zu beleben.

Auch für andere Kunstprojekte an Häuserfassaden sei man offen, betonten sowohl Krefting als auch Glaser. Allerdings müsse es immer mit der Gestaltungssatzung vereinbar sein. In der Innenstadt inmitten der Fachwerkhäuser wäre so etwas beispielsweise nicht möglich.