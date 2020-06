Hattingen: „Silent Demo“ gegen Rassismus vor dem Rathaus

Unter anderem in Duisburg gingen Menschen gegen Rassismus auf die Straße. In Hattingen ist eine „stille Demonstration“ für Montagabend geplant.

Hattingen. Politische Jugendorganisationen in Hattingen laden am Montagabend, 8. Juni, zur Demonstration gegen Rassismus auf den Rathausplatz ein.

In verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens fanden am Wochenende Demonstrationen gegen Rassismus statt. Sie sind eine Reaktion auf die Geschehnisse um den Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Die politischen Jugendorganisationen Hattingens laden für Montag zu einer „Silent Demo“ auf den Rathausplatz ein. Beginn des stillen Protests in Hattingen ist um 18.15 Uhr.

Plakate und Masken mitbringen

„Grund sind die Geschehnisse in den USA und der immer wieder aufflammende Rassismus weltweit“, teilen die Jugendorganisationen der Parteien mit.

Die Teilnehmenden werden gebeten, ein Plakat mit ihrer Haltung gegen Rassismus beziehungsweise für eine tolerante, bunte Gesellschaft mitzubringen. Zusätzlich weisen die Organisatoren darauf hin, dass alle Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden die Organisatoren im Vorfeld Stehplätze vor dem Rathaus markieren.