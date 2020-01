Hergund Hagemann (85) lädt ihr E-Mobil in der Garage auf. Als ihr jetzt in Hattingen unterwegs der Strom ausging, halfen Passanten der Seniorin.

Hattingen. Hergund Hagemann aus Hattingen ist hilflos, als ihr der Strom an ihrem Elektromobil ausgeht. Sie will ihren unbekannten Helfern danken.

Hattingen: Seniorin sitzt mit Scooter fest und dankt Helfern

Für Hergund Hagemann war es ein Schreck: Am vergangenen Donnerstag blieb plötzlich ihr Elektromobil stehen. Für die 85-Jährige ging es nicht mehr vor und nicht zurück. Bis hilfsbereite Passanten ihr zu Hilfe kamen.

Seniorin hilflos mit leerem Akku

Hergund Hagemann nutzt ihren Scooter für Ausflüge in die Stadt. Bisher hat mit dem elektrisch betriebenen Gerät auch immer alles funktioniert. Nun in der vergangenen Woche, da stand die 85-Jährige auf einmal hilflos an der Schulstraße nahe des Holschentors.

„Ich war auf dem Weg nach Hause, denn ich hatte unterwegs gesehen, dass der Strom ziemlich runter war“, berichtet sie. Der Elektroscooter ist mit einem Akku betrieben. Den lädt Hergund Hagemann immer in der Garage auf. Doch dieses Mal war offenbar etwas schief gegangen, der Stecker saß möglicherweise nicht richtig und ihr ging der Strom aus.

Helfer schieben das E-Mobil nach Hause

„Im Nu standen viele Menschen um das Fahrzeug herum“, erinnert sich die Hattingerin an ihre missliche Lage. „Ein Ehepaar und ein junger Mann haben mir dann geholfen“, sagt sie. Sie hätten die Seniorin bis nach Hause geschoben.

„Es gibt auch noch gute Menschen“, freut sich die 85-Jährige. Nur habe sie in dem Trubel ganz vergessen, ihren Helfern zu danken. Das möchte sie nun nachholen.