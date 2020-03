Mit der multifunktionalen Nutzung von Klassenräumen will die Grundschule Oberwinzerfeld in Winz-Baak den Engpässen bei den Plätzen für die Offene Ganztagsschule (OGS) entgegenwirken. Die Ideen wurden am Dienstagabend in der Schule vorgestellt. Es wird zum neuen Schuljahr eine weitere OGS-Gruppe geben, für die auch Personal bereitgestellt wird.

70 Eltern waren in die Aula gekommen, um mit Schulleiterin Barbara Bickert-Brenneken, Petra Hartmann, die für die OGS verantwortlich ist, und Katerina Bozinovska, Leiterin der Awo-Schulbetreuung im EN-Kreis, zu sprechen. Ausgesprochen hitzig war zum Teil die Diskussion, die von den drei Fachfrauen mit ruhiger Hand geleitet wurde.

Es gibt zu wenige Räume, um die vielen Kinder unterzubringen

Fakt ist: Der Bedarf an Plätzen für die Offene Ganztagsschule ist immens gestiegen und so, wie es bisher organisiert wurde, kann der Betrieb nicht weitergehen. Denn es gibt zu wenige Räume, um die vielen Kinder unterzubringen.

Petra Hartmann stellte allerdings klar, dass im vergangenen Jahr jeder, der einen Platz haben wollte, den Kriterien entsprach und sich an die Meldefristen gehalten hatte, auch einen Platz bekommen hat. Dann brauchten im Laufe des Jahres einige Eltern den Platz nicht mehr, andere rückten nach, aber es musste trotzdem eine Warteliste angelegt werden, weil der Bedarf durch Umzüge, Scheidung und andere Umstände auf 16 Plätze anstieg.

Petra Hartmann von der Awo-Schulbetreuung und Schulleiterin Barbara Bickert-Brenneken gaben Auskunft. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Aktueller Stand ist, dass 23 Kinder die OGS verlassen werden, gleichzeitig aber 53 neu aufgenommen werden. „Eigentlich bräuchten wir neue Räume, die wir aber so schnell nicht bekommen können“, sagt Katerina Bozinovska.

„Schule und Nutzung der Räume müssen neu gedacht werden“

Denn um Räume zu einem Leseraum und einem Musikraum umzubauen, liege bisher nicht einmal die Baugenehmigung der Stadt vor. „Wir gehen davon aus, dass das bis zum Schulbeginn im August nichts wird.“

Jetzt, so Petra Hartmann, habe man überlegt, Klassenzimmer multifunktional zu nutzen. „Schule und Nutzung der Räume müssen neu gedacht werden, das hat durchaus seinen Reiz“, erklärte die Schulleiterin. Man will ab kommendem Schuljahr einen Raum in der unteren Etage, der ausschließlich der Verlässlichen Schule am Vormittag zur Verfügung stand, auch für OGS-Kinder öffnen.

Für das Schuljahr 20/21 sind 48 Plätze zu vergeben

Die drei Klassen, die auf der unteren Ebene sind, werden dann von Erstklässlern genutzt. „Manche gehen mittags nach Hause, andere bleiben in ihren Heimatklassen auch für die OGS-Zeit“, erklärt Katerina Bozinovska. „Für das Schuljahr 20/21 haben wir 48 Plätze zu vergeben. Und dann gibt es noch die aktuelle Warteliste.“

Die Zweit- bis Viertklässler sind in der zweiten Etage zu finden. Da gibt es für die Kinder der Verlässlichen Grundschule und für die OGS-Kinder Räume, die sie gemeinsam nutzen können. Eigene Klassenzimmer gibt es nicht mehr. Die OGS-Kinder werden nachmittags von einer Fachkraft aus dem sozialpädagogischen Bereich und einer Ergänzungskraft betreut. „Es müssen nicht mehr die Kinder die Räume wechseln, das Personal geht zu den Kindern.“

„Dauerhaft wollen wir auch themenbezogene Räume schaffen“

Natürlich seien die Kinder nicht angebunden, auch sie dürfen in der Nachmittagszeit in andere Räume gehen. „Noch nicht sofort, aber dauerhaft wollen wir auch themenbezogene Räume schaffen. Manche können als Ruheraum genutzt werden, andere zum Bauen oder zum Spielen auf einem Teppich. Das alles kann so organisiert werden, dass man nicht jeden Tag extrem viel umbauen muss“, betont Katerina Bozinovska.