Hattingen: Polizei sucht weißen Pkw nach Unfallflucht

Hattingen. Am Dienstag gegen 6 Uhr wurde eine 43-jährige Hattingerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete und wird jetzt gesucht.

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei einen weißen Pkw. Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde eine 43-jährige Hattingerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Die Hattingerin wollte die Schulstraße aus Richtung Feldstraße in Richtung Blankensteiner Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, als sie von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde und stürzte. Der Fahrer des Fahrzeuges stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Unfallopfers.

Die Frau antwortete auf die Frage, ob alles in Ordnung sei, mit den Worten „Was soll schon in Ordnung sein?“ Daraufhin stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr auf der Schulstraße in Richtung Hattingen davon, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte die Frau jedoch nicht.

Bei dem Personenwagen soll es sich um ein weißes Fahrzeug mit schwarzer Aufschrift „Ambulante Pflege“ gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 1,75 Meter groß und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze blonde Haare.

Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.