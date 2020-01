Wieder suchte die Polizei in Hattingen nach einem Vermissten.

Hattingen. In Hattingen hatte die Polizei am Freitag mit einem Hubschrauber nach einem Vermissten gesucht. Der Mann konnte noch tot geborgen werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: Ein Vermisster tot, ein anderer weiter gesucht

Die Polizei hat in Hattingen am Freitag nach einem Vermissten gesucht. Dafür war im Bereich der Schulenburg ein Hubschrauber im Einsatz. Auch ein Suchhund wurde auf die Spur des Mannes angesetzt.

Am Sonntag teilt die Polizei auf Nachfrage mit, dass der Vermisste gefunden wurde. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Sein Bild haben wir deshalb aus diesem Artikel entfernt.

Zweite Vermisstensuche

Die Suche nach Wolfgang P., der am Dienstag aus einem Krankenhaus in Hattingen verschwand, verlief bisher trotz einiger Hinweise ohne Erfolg. Hier geht es zu seiner Beschreibung mit Foto. Auch am Sonntagmorgen war er noch verschwunden.

Hinweise bitte an die Polizei in Hattingen unter 02324/ 9166-6000.