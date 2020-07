Einfahrt ins Altstadt-Parkhaus: Bis zum Ende des Jahres kostet das Parken in der ersten Stunde im Bereich der Innenstadt Hattingens nichts.

Innenstadt Hattingen: Parken in der ersten Stunde ab sofort kostenfrei

Hattingen. Die Stadt Hattingen hat den politischen Beschluss umgesetzt: Bis zum Ende des Jahres ist das Parken in der ersten Stunde in der City kostenfrei.

Ab sofort ist das Parken im Bereich der Hattinger Innenstadt in der ersten Stunde kostenfrei. Die Stadtverwaltung will mit dieser Aktion, die bis zum Ende des Jahres andauert, die Innenstadt beleben und den Besuch der Altstadt auch in Zeiten von Corona attraktiver gestalten.

Grundlage für diese Entscheidung ist ein Beschluss des Stadtrats in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. „Das kostenfreie Parken ist ein wichtiger Schritt, um als Stadt die lokalen Händler zu unterstützen und die Wirtschaft anzukurbeln“, erklärt Bürgermeister Dirk Glaser.

33 Automaten wurden bereits umprogrammiert

Von insgesamt 33 Parkscheinautomaten sowie dem Kassenautomaten im Altstadt-Parkhaus an der Augustastraße wurde der größte Teil bereits umprogrammiert und für die Bürgerinnen und Bürger erkennbar beschriftet. Wer weniger als eine Stunde parken möchte, muss die Tickettaste drücken. Bei einem längeren Aufenthalt wird die erste Stunde automatisch vom Gesamtpreis abgezogen.

An folgenden Standorten muss das Umprogrammieren der Automaten noch durch eine externe Firma vorgenommen werden: Moltkestraße, Parkplatz Finanzamt, Rathaushof, Parkplatz an der Roonstraße und im Bruchfeld. Die Arbeiten sollen in den nächsten zehn Tagen abgeschlossen werden.