Hattingen Bürgerbeteiligung bei Bauleitplänen

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sieht das Baugesetzbuch zwei Stufen der Bürgerbeteiligung vor: die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Auslegung.

In der ersten Stufe werden die Pläne zumeist in einer Bürgerversammlung öffentlich vorgestellt und diskutiert. In der zweiten Stufe wird der Planentwurf mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt.