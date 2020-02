Wegen Körperverletzung und Beleidigung musste sich ein 25-Jähriger aus Hattingen vor Gericht verantworten. Er soll auf seine damalige Lebensgefährtin losgegangen sein.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 2019 gerät das damalige Paar schon im Bermuda-Dreieck Bochum in Streit. Er fährt alleine zurück in die gemeinsame Wohnung in Hattingen, in der zu der Zeit auch die Mutter des Opfers zu Gast ist. Bis hierher stimmen die Aussagen der Beteiligten überein. Auch darin, dass beide Alkohol getrunken hatten. Danach unterscheiden sich die Versionen deutlich.

Mann aus Hattingen vor Gericht: Er soll seine Ex-Lebensgefährtin geschlagen und beleidigt haben

Geschlafen haben will er, als sie ins Schlafzimmer kommt und ihn eifersüchtig beschimpft. Um dem Auszuweichen, habe er ins Wohnzimmer gehen wollen, um dort zu schlafen. Da sie die Tür versperrt habe, habe er sie geschubst. Ob sie gefallen sei, daran erinnert er sich nicht. Sie habe ihm jedoch den linken Unterarm zerkratzt. Er entschuldigt sich bei ihr für mögliche Verletzungen durchs Schubsen und für die Beleidigungen.

Das heute 26 Jahre alte Opfer gibt vor Gericht an, der Beschuldigte habe gesagt, dass sie aus dem Schlafzimmer gehen solle. Als sie das abgelehnt und seine Sachen habe packen wollen, damit er die Wohnung verlässt, habe er sie geschubst. Irgendwann sei sie auf dem Boden gewesen und ihre Mutter sei ins Zimmer gekommen. Ärzte bescheinigen ihr mehrere Verletzungen im Gesicht, an den Rippen.

Richter glaubt der Version des Angeklagten nicht

Die, meint Richter Johannes Kimmeskamp, könnten nicht nur durch einen Sturz zusammengekommen sein. Er geht davon aus, dass es einen Kampf gegeben habe – und glaubt der Einlassung der Mutter, die ins Zimmer gegangen sein will, weil sie ihre Tochter „Mama“ rufen gehört habe. Dann habe sie die Tochter blutend und weinend auf dem Boden gesehen. Ein Fuß des damaligen Lebensgefährten habe auf dem Brustkorb der Tochter gestanden.

Die Beleidigung via SMS am 22. März 2019 gibt der Angeklagte zu. Er beschimpft seine Ex-Freundin da, sie sei eine Hure. Im Affekt habe er gehandelt, weil er erfahren habe, dass seine Lebensgefährtin mit einem seiner besten Freunde eine Affäre hatte.

Verteidiger sieht keine vorsätzliche Körperverletzung gegeben

Verteidiger Tim Salewski sieht keine Körperverletzung gegeben. Für ihn steht Aussage gegen Aussage. Zumal hätten weder die Ex-Lebensgefährtin, noch die Mutter von Schlägen gesprochen, sondern nur davon, dass er geschubst habe. Und dass der Fuß auf dem Brustkorb gewesen sei. Ein angebotenes Schmerzensgeld lehnt das Opfer ab: „Was er mir angetan hat, kann man mit Geld nicht wieder gutmachen.“

Der Richter liegt mit seinem Urteil, einer Geldstrafe von 5500 Euro, am Schluss einer langwierigen Verhandlung etwas unter dem vom Staatsanwalt geforderten Strafmaß.