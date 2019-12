Hattingen: Luxus-Suite kostet 398 Euro pro Nacht

Ein Fünf-Gänge-Menü, Übernachtungen in einem großen Himmelbett und das Entspannen in einem zimmereigenen Whirlpool. Eine Komfortvorstellung, die auch in Hattingen zu erleben ist. Das Hotel-Restaurant „Zum Hackstück“ bietet seinen Gästen ein luxuriöses Wochenende an, das allerdings auch seinen Preis hat.

Die „Champagner-Offerte“, so heißt das Luxus-Angebot des Vier-Sterne-Hotels für verwöhnungsbedürftige Personen und Paare. Übernachtet wird in einem überdimensionalen Himmelbett, das in einem Hochzeitszimmer mit Landhausatmosphäre steht oder in einer modern eingerichteten Suite.

Vier Zimmer dieser Art hält das „Zum Hackstück“ für seine Gäste bereit. Die Anfrage sei aber immer recht groß und aktuell seien alle Zimmer ausgebucht, sagt Stefan Hänseler, einer der beiden Inhaber des Hotel-Restaurants.

Champagner zur Begrüßung

Entscheiden sich Paare für diese Luxus-Variante, werden sie, wie es der Name des Angebots schon sagt, mit einer Flasche Champagner begrüßt. Darüber hinaus gibt es für die Ankömmlinge einen reichhaltigen Obstkorb saisonaler Früchte. Der Stress der Anreise oder der des Alltags wird den Gästen dann entweder im zimmereigenen Whirlpool genommen oder in dem im Preis enthaltenen Aufenthalt im großzügigen Saunabereich.

Das Deluxe-Badezimmer verfügt selbstverständlich über einen Whirlpool. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Abends wird im Restaurant ein Fünf-Gang-Menü gereicht, was aus regionalen und saisonalen Produkten zubereitet wird. Es werden Cocktails gereicht und abschließend gibt es ein Digestif oder eine Auswahl an Kaffeespezialitäten.

Viele wollen einfach die Seele baumeln lassen

Dieser Komfort hat natürlich auch seinen Preis. Pro Person kostet ein Wochenende der „Champagner-Offerte“ 199 Euro. Für ein Paar berechnet das Hotel-Restaurant also 398 Euro. Sollte dieses Angebot eine Einzelperson buchen, nimmt das Hotel einen Zuschlag von 15 Euro pro Tag.

„Gebucht wird dieses Angebot, unser teuerstes Angebot, von vielen verschiedene Menschen, die einfach ausspannen und die Seele baumeln lassen wollen. Bei uns und in Hattingen kann man das sehr gut“, sagt Stefan Hänseler. Die Hochzeitssuiten seien nicht nur Brautpaaren vorbehalten. Jeder, der es sich gut gehen lasse wolle, könne dieses Angebot nutzen, so Hänseler.

Star-Sichtung im Hotel Hackstück

Auch die eine oder andere prominente Persönlichkeit habe sich schon einmal im Hattinger Vier-Sterne-Hotel für eine oder mehrere Nächte niedergelassen. „Ich habe schon einige bekannte Gesicht bei uns gesehen“, sagt Stefan Hänseler. „Das ist nicht unbedingt täglich der Fall, aber schon hin und wieder.“ Verraten, um welche berühmten Persönlichkeiten es sich handele, wolle er aber nicht, so Hänseler. „Da gilt natürlich unsere Diskretion, das versteht sich von selbst“, erklärt der Hotel-Chef.