Hattingen. Bei „Volkendog“ in Hattingen gibt’s vom Beißring mit Hasenöhrchen als Zahnhilfe bis hin zum Luxushundebettchen to go Luxuriöses für Hunde.

Hattingen: Kunstperlen-Collier und Smoking für den Hund

Eine Tasche, außen getigert, die aufgeklappt zum Hundebettchen wird, damit der Kleine im Restaurant auf dem Boden nicht friert. Sie kostet 120 Euro und ist zu haben in Kerstin Volkenhoffs Laden Volkendog an der Kleinen Weilstraße 4 in Hattingen. Hier gibt’s Luxus für den Hund.

Vom Collier bis zum Hundekeks bietet die Ladeninhaberin, die auch Tierpsychologin, Hunde-Heilpraktikerin und Hundefriseurin ist, Luxuriöses fürs Tier.

Luxus für den Hund gibt es bei Kerstin Volkenhoff von „Volkendog“ in Hattingen

„Als ich vor 15 Jahren einen Laden am Timmendorfer Strand eröffnete, kauften Reiche Mäntel und Schuhe für ihre Hunde. Dann änderte sich das alles. In Hattingen bin ich geerdet worden. Und hatte noch vor drei Jahren in der Auslage getrocknete Kälberblasen, Hoden und Schweinenasen. Das hat sich jetzt geändert. Die Hunde werden kleiner, die Halter kaufen, was sie auch für Menschen kaufen würden“, sagt Kerstin Volkenhoff von Volkendog. Und die Kälberblasen gibt’s jetzt nur noch im Geschäft zu sehen.

Jeans oder Kordelleine: Was darf es sein? Bei „Volkendog“ in Hattingen gibt’s vom Latz bis bis zur Hose Luxuriöses für den Hund. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hattingen Kunden kommen aus der ganzen Region Zu Kerstin Volkenhoff ins „Volkendog“ kommen Kunden aus der ganzen Region. Manche stoßen auf sie beim Weihnachtsmarktbummel. „Und weil der Hund daheim bleiben musste, wird ihm etwas Leckeres oder Hübsches mitgebracht“, weiß sie. Auch zum Frisieren reisen Halter und Hund teils sogar mit dem Wohnmobil an. „Jeder Hundefrisör hat seine eigene Handschrift“, sagt Volkenhoff, die inzwischen wegen der großen Nachfrage eine zweite Hundefrisörin mit im Laden hat.

Dafür blickt heute ein zum Anbeißen süßer Igel von innen durchs Schaufenster, schicke Keksdosen sind zu sehen. Ein Schaufensterhund trägt einen Hundehaarreifen mit buntem Elchgeweih – passend zur Adventszeit.

Überraschungseier gibt es auch für Hunde – sie kosten nur zwölf Mal so viel

Und von wegen, Überraschungseier sind nur was für Kinder: Die gibt es auch für Hunde – mit Überraschungen zum Freiknabbern. „Die werden von einer Behindertenwerkstatt hergestellt“, sagt Kerstin Volkenhoff. Die getreidefreie Leckerei kostet gut zwölf Mal so viel wie Kinder-Ü-Eier.

Louis, genannt Mucki, zeigt im Laden „Volkendog“ in Hattingen eine Krawatte für den Hund. Hier gibt’s Luxus fürs Tier pur. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Halter wollen ihre Hunde auch zunehmend bekleiden, weiß die Inhaberin. Niedlich sieht der bunte Pullunder aus, für ihn kann es eine Krawatte mit Sternmotiv sein. Die Jeanshose mit Trägern kostet 39 Euro, die Pseudo-Krachlederne in Rosa mit Enzian-Motiv für die Hundedame ist günstiger. Da ist dann auch noch das Perlencollier für 29,90 Euro drin. Oder das Lederhalsband mit der Strassschrift „I love you“. Dabei gehen derzeit gerade Kordelleinen in allen Farben gut. Da gäbe es auch eine in Rosa. . .

Aber ob die so herausgeputzte Hundemadame mit den quietschenden Pommes oder der Fotokamera spielen darf? Vielleicht wäre da der Plüschhund doch schicker. Oder das Nippen an einem Stoff-Shake.

Beißringe helfen Hundewelpen beim Zahnwechsel und haben Stoffhasenohren

Auch so kann ein Halsband für den Hund aussehen: Das gibt’s bei „Volkendog“ in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Schnuller gibt’s auch für den Hund. Ebenso wie einen Beißring mit Stoffhasenohren. „Das ist Babyspielzeug für die Welpen, wenn der Zahnwechsel kommt“, sagt Kerstin Volkenhoff. Sie sind auch mit neun Euro ein erschwinglicher Luxus.

Immer zur Hochzeits-Hochzeit im Frühjahr stellt Kerstin Volkenhoff auch das Brautkleid und den Smoking für Hunde ins Schaufenster. Beides verleiht sie schon mal für Hochzeiten. Schließlich soll Hund nicht rein fellig, also quasi nackt, gehen.

Hundekeks hat die Form eines – pardon – kackenden Hundes

Das große Hundekissen, handgemacht und mit Topper wie bei einem Boxspringbett, kostet 320 Euro. Softshell-Jacke für 40 Euro mit einem Mützchen als Kragen. Jacken für den Hund kosten gern schon gut 100 Euro. Bademäntelchen, die wie Kinderbademäntel aussehen, gibt es natürlich in Rosa und Blau. Kleine Größen kosten so um die 40 Euro. „Näpfe und Betten übrigens kaufen Halter passend zum Wohnungsstil“, sagt Kerstin Volkenhoff.

Diese Kekse für den Hund gibt es in Hattingen bei „Volkendog“ – Luxus für den Hund ist das. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Zum Vernaschen gedacht sind die Kekse und Donuts in diversen Geschmacksrichtungen – wie Ente, Leberwurst, Strauß, Banane, Käse, Fisch, Huhn. Die Keksformen reichen vom – pardon – kackenden Hund über stolz stehende Hunde (bunt verziert), Enten und Sterne bis hin zu Vanillekipferl und Lebkuchen jetzt zur Weihnachtszeit. 100 Gramm kosten vier Euro. „Damit gibt mancher Halter mehr für die Hunde- als für seine eigenen Kekse aus“, weiß Kerstin Volkenhoff. Und wenn Kekse auf Dauer langweilig werden: Es gibt auch Lollies mit Kaustangenstiel.