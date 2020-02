Hattingen: Kreissinfonieorchester entführt nach Skandinavien

Hattingen. Der Kartenvorverkauf für die beiden Konzerte des EN-Kreissinfonieorchesters in Hattingen und Gevelsberg hat begonnen. Was auf dem Programm steht.

Für die zwei Konzerte des Kreissinfonieorchesters EN können Musikfreunde ab sofort Karten reservieren. Dieses Jahr dreht sich alles um Kompositionen aus Skandinavien. Die Musiker haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Mit Stücken bekannterer Komponisten wie dem Norweger Edvard Grieg und dem Finnen Jean Sibelius werden sie die Zuschauer verzaubern. Und auch den Stücken unbekannterer Komponisten werden die knapp sechzig Musiker Leben einhauchen. So werden sie Franz Berwalds Ouvertüre zu „Estrella de Soria“ spielen.

EN-Kreissinfonieorchester entführt mit Konzert in Hattingen nach Skandinavien

Obwohl der Schwede zu den bedeutendsten Komponisten seines Landes zähle, sei er recht unbekannt und vor allem verkannt. „Für die Zuhörer wird es viel zu entdecken geben“, meint der musikalische Leiter Gunnar Wirth.

Auch Janina Klösters vom Vorstand der Jungen Hattinger Sinfoniker e. V. freut sich über das Programm. „Die meisten Mitteleuropäer denken bei Skandinavien ja doch nur an die Schwedische Taiga. Dabei hat die Region so viel zu bieten, zum Beispiel eine bunte Märchen- und Sagenwelt.“ Deshalb stehen die zwei Konzerte auch unter dem Motto „Von Zwergen, Elfen und Trollen“.

Ex-Schaufenstergestalter fertigt für das Konzert aus Holz Fabelfiguren

Die Gäste werden nicht bloß klassische Musik hören, sondern alle ihre Sinne werden angesprochen. So hat der Klarinettist und ehemalige Schaufenstergestalter Hans Gerke aus Holz Fabelfiguren gestaltet, die Teil des Bühnenbildes sein werden. „Das künstlerische Talent zeigt sich bei den Orchestermitgliedern auf ganz hohen Niveau, offenbar nicht nur bei der Musik“, meint die stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt. Der EN-Kreis ist Stolz auf das „großartige Projekt, das die interkommunale Zusammenarbeit“ stärkt und zeigt.

Hattingen Linnea Brockhaus ist jüngste Mitspielerin Wer beim EN-Kreissinfonieorchester mitmachen will, sollte eine gewisse Spielfähigkeit mitbringen, denn das Niveau sei über die Jahre immer höher geworden. „Es ist eine tolle Möglichkeit musikalisch zu wachsen“, meint Klösters. Die Musiklehrer bereiten die Stücke im Einzelunterricht dann mit vor. So wie bei Linnea Brockhaus. Sie ist zwölf Jahre, spielt Geige und ist die erste Saison dabei. Schon ihre Schwester, die zwei Jahre älter ist, hat bei den Sinfonikern mitgespielt. „Es ist immer wie ein Familientreffen, wenn die Phase des Probens wieder losgeht“, so Sprecherin Janina Klösters. Wer einmal mitmacht, ist auch nächste Saison wieder dabei. „Oder er oder sie kommt nach Baby- oder Studienpause zurück.“

Seit Januar laufen die Proben. Einmal die Woche treffen sich die Musiker, und zusätzlich alle zwei Wochenenden. Dann setzen sich die einzelnen Instrumentengruppen zusammen und werden von einem Musiker der Bochumer Sinfoniker gecoacht. Die Arbeit der Musikschulen im Kreis sei ein weiterer wichtiger Baustein, so Büscher. „Von dort bekommen wir neue Mitglieder.“

Das Orchester entwächst den Kinderschuhen und ist bunt gemischt

Das Kreissinfonieorchester kommt jährlich zu einer Projektphase zusammen. Ursprünglich als Nachwuchs- oder Schülerorchester gegründet, hat es sich zu einem bunt gemischten Orchester gemausert. „Wir sind erwachsen geworden“, so Janina Klösters.

Mit fünf Jahren fing sie an, Unterricht bei Christiane Büscher, Musiklehrerin und musikalische Leiterin des Orchesters, zu nehmen. Heute spielt sie Quer- und Piccoloflöte im Orchester und übernimmt die Pressearbeit. Dank der finanziellen Unterstützung der Volksbank Sprockhövel kann mit Profi-Musikerin geprobt werden. „So bekommen wir den letzten Schliff.“

Hier gibt’s die Karten für die Konzerte in Hattingen und Gevelsberg

Die Konzerte finden am Sonntag, 8. März, 11 Uhr im Bürgerhaus Alte Johanneskirche in Gevelsberg (Reservierung 02332 662691) statt sowie am Samstag, 14. März, 17.30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Welper. Karten für acht, ermäßigt fünf Euro gibt’s in der Musikinstrumententruhe Hattingen, Emschestraße 44, im Sekretariat des Gymnasiums Waldstraße, in der Bibliothek des Schulzentrums Holthausen.