Bäume ersetzen Bäume in Bredenscheid: Die Theresia-Albers-Stiftung hat jetzt 60 kranke oder durch die Stürme geschädigte Bäume in ihrem Wald am Kahlenberg gefällt. „Wir müssen dies tun, weil von den Bäumen eine erhebliche Gefahr unter anderem für den Radweg ausgeht“, erklärt Stiftungsvorstand Meinolf Roth die Maßnahme. Zudem kündigt er Ersatz an.

„Zu Beginn der neuen Pflanzzeit im Herbst werden wir mit Unterstützung der Bank im Bistum Essen diesen Bereich neu aufforsten.“

Baumfällaktion mit Stadt Hattingen und Unterer Naturschutzbehörde abgestimmt

Die Theresia-Albers-Stiftung hat die Baumfällaktion mit der Stadt Hattingen und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Aus Verkehrssicherungsgründen gab es grünes Licht.

„Wir als Eigentümer des Waldes sind dafür verantwortlich, dass keine Gefahr für Spaziergänger oder Radfahrer ausgeht“, erklärt Roth. So genannte Höhlenbäume, in denen Vögel wie Specht, Wendehals, Star und Käuzchen brüten, wurden erhalten, sofern von diesen Bäumen keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Die Kosten für die Aktion liegen für die Stiftung bei rund 20.000 Euro. Im Herbst kommen weitere Kosten für die Anpflanzung neuer Bäume hinzu.

Es soll standortgerechter und ökologisch sinnvoller Mischwald angelegt werden, in dem unter anderem Traubeneichen, Esskastanien, Kiefern und Lärchen gepflanzt werden.

Wegen der aktuellen Corona-Krise stehen nicht genügend Pflanz-Arbeiter zur Verfügung

Gerne hätte Meinolf Roth mit seinen Arbeitern schon früher das Aufforstungsprogramm aufgenommen, aber „erstens geht die Pflanzzeit nur bis Mitte April und zweitens stehen den für den Auftrag in Frage kommenden Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht genügend Pflanz-Arbeiter zur Verfügung.“

Diese kommen vorwiegend aus osteuropäischen Ländern und können derzeit wegen der geschlossenen Grenzen nicht einreisen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass der Wald am Kahlenberg ab Herbst wieder richtig aufgeforstet ist.“