Hattingen. In der Stadtbibliothek Hattingen liest Schriftsteller John von Düffel aus seinem neuen Roman „Der brennende See“. Was hinter der Lesung steckt.

Die diesjährige Kinder- und Jugendbuchwoche steht ganz im Zeichen des Klimaschutzes., und so passt die Lesung von Schriftsteller John von Düffel aus seinem aktuellen Roman „Der brennende See“ denn auch bestens ins Programm. In der Stadtbibliothek im Reschop Carré verrät der passionierter Schwimmer dabei nicht nur, wie er zum Roman inspiriert wurde.

Die Idee zum Roman gaben die brennenden Seen im indischen Bangalore

Die brennenden Seen im indischen Bangalore, über die das Magazin „Der Spiegel“ im April 2017 berichtet hatte, hätten ihn zu seinem jüngsten Roman angeregt, sagt John von Düffel eingangs. Diese Seen seien so stark durch Chemikalien verunreinigt, dass sie sich jederzeit selbst entzünden könnten. Doch nicht bloß im fernen Indien, fährt der Autor fort, seien dramatische Veränderungen spürbar, sondern auch hier bei uns. „Das Buch ist ein Gegenwartsroman“, betont von Düffel. Was er in eine Generationengeschichte verpackt habe, sei nicht erfunden, sondern „knallharte Realität“.

Nicht das klassische Publikum der Kinder-und-Jugendbuch-Woche verfolgt die Lesung von John von Düffel. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Um den See im Roman entspinnt sich ein Kampf der Generationen

Dem Publikum - das nicht das klassische der Kinder-und-Jugendbuch-Woche ist, wie Einrichtungsleiter Bernd Jeucken angesichts der Erwachsenen anmerkt – liest von Düffel drei Passagen aus „Der brennende See“ vor. Die Protagonistin Hannah kehrt in ihr Heimatdorf zurück, um die Wohnung des verstorbenen Vaters aufzulösen. Der war Schriftsteller, schwamm täglich im nahe gelegenen See. Und um diesen See entspinnt sich ein Kampf der Generationen, der ganze Familien spaltet.

Umweltaktivistin Julia (16) etwa meint, dass das gesamte System verändert werden müsse, um die Welt zu retten. Ihr Vater Matthias dagegen wird als Ökokapitalist dargestellt. Er will den Baggersee für sich und seinen profitorientierten Plan, ein Seniorenheim am Seeufer zu errichten.

John von Düffel sagt, er betrachte seine Lesereise als „Wassermission“, deshalb will er auch an diesem Abend mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Ob ihn die Ohnmacht angesichts der existenzbedrohenden Umwelt- und Klimasituation nicht depressiv werden lasse, will das Publikum wissen. „Das Gefühl gibt es“, gesteht er. Aber in der Gemeinschaft löse sich der Frust.

John von Düffel will mit seinem Roman für Verständigung unter den Generationen werben

Er wolle mit seinem Roman vor allem für Verständigung unter den Generationen werben. Bei Demonstrationen von Fridays for Future und Extinction Rebellion etwa fehlten die 30- bis 50-Jährigen. Ob die einfach keine Zeit oder sich mit der Situation abgefunden hätten, könne er nur mutmaßen. „Gehen Sie hin“, rät er. Man könne die Veränderungen infolge des Klimawandels doch sehen. „Wenn ich mit dem Zug durch Deutschland reise, kann ich das sehen. Das Wasser wird weniger, die Wiesen sind nicht mehr grün, die Wälder sehen nicht mehr gesund aus.“

Auch reale Wetterberichte von 2018 und 2019, die er seinen Romankapiteln voranstellt, zeugten von den Veränderungen.

Wasser war immer ein poetisches Thema für ihn, jetzt ist es politisch geworden

John von Düffel: „Wasser war immer ein poetisches Thema für mich. Jetzt ist es politisch geworden.“

Auf Lesereise sei er auch deshalb, um das Thema wach zu halten und ins Gespräch zu kommen mit den unterschiedlichen Generationen. Denn hier sieht er den Schlüssel dafür, die verheerenden Auswirkungen der Ressourcenausbeutung noch aufhalten zu können: „Wir müssen aufhören, die Verantwortungen zu verschieben. Die Gemeinschaftlichkeit der Generationen muss das Ziel sein.“

>>> ZUR PERSON

John von Düffel wurde 1966 in Göttingen geboren. Er arbeitet als Dramaturg und ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste.

Den Roman „Der brennende See“ hat er seiner Tochter und seiner Frau gewidmet, mit denen er in Potsdam lebt.

Von John von Düffel sind unter anderem erschienen: Der Generationenroman „Houweland“ (2004) und „Wassererzählungen“ (2014).

Für sein literarisches Schaffen wurde er mit dem Nicolas-Born-Preis und dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet.