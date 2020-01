Hattingen: Im Rettungsdienst gibt es personelle Engpässe

Um Personalengpässe im Rettungsdienst überbrücken zu können, muss die Stadt Hattingen jetzt erstmals Minijobber einsetzen. Feuerwehren in Nachbarstädten schlagen Alarm, weil ihnen das Personal in den kommenden Jahren ausgeht. In Hattingen hapert es derzeit vor allem an einzelnen Stellen.

Deutlich erhöhte Fluktuation beim Personal

„Wir schlagen keinen Alarm, die Lage ist nicht extrem schlimm, aber auch nicht gut“, beschreibt Personaldezernent Frank Mielke die Situation der Feuerwehr in Hattingen. Er unterscheidet zwischen dem Feuerwehrbereich der Brandbekämpfung und dem Rettungsdienst.

Während die hauptamtlichen Feuerwehrleute alles Beamte seien, seien die Helfer im Rettungsdienst Angestellte. In beiden Bereichen verzeichnet Hattingen aber eine „deutlich erhöhte Fluktuation“. In der Regel entstünde die durch Wohnortwechsel oder „aufstiegsorientierte Wechsel“. Heißt: Beamte im Brandschutz bewerben sich auf höhere Positionen – nicht selten aus Hattingen weg.

Minijobber im Rettungsdienst

Zum Problem werden die Wechsel im Rettungsdienst. „Dort verlieren wir Personal“, gibt Mielke zu. „Wir finden zwar auch neues Personal, aber wir müssen Lücken in Kauf nehmen.“ Erstmals beschäftigt Hattingen deshalb nun sieben Minijobber im Rettungsdienst. Dabei handele es sich um Rettungsdienstangestellte anderer Verwaltungen oder Studierende, die eine Ausbildung im Rettungsdienst absolviert haben, erklärt Mielke.

WR-Home Personalstärke der Feuerwehr Hattingen Im Rettungsdienst arbeiten in Hattingen 32 Personen. Für 2017 weist die Stadt Hattingen mehr als 10.600 Einsätze für den Rettungsdienst aus. Die Feuerwehr zählte im selben Jahr mehr als 13.500 Einsätze. In der Brandbekämpfung sind 63 Beamte beschäftigt. Nur etwa zehn Prozent davon sind Frauen. 45 Feuerwehrbeamte haben zudem eine Qualifikation zum Notfallsanitäter, Rettungsassistent oder Rettungssanitäter. Eine wichtige Stütze ist der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Etwa 200 Aktive verrichten dort ehrenamtlich ihren Dienst.

Um Versorgungslücken schließen zu können, werden Leistungen beim privaten Unternehmen Medcare Professional zugekauft. „Wir haben keinerlei Personal-Reserve“, weiß Mielke. Zwar gebe es Vorgaben, wie viele Stellen bei Feuerwehr und Rettungsdienst vorgehalten werden müssen. Reserven seien darin aber nicht eingerechnet. „Es ist eine Quote für Ausfallzeiten vorgesehen. Die reicht aber oft nicht.“

Keine altersbedingten Probleme

Die Minijobber sollen diese Lücken schließen. Sie sind erst einmal für ein Jahr befristet eingestellt und werden nach Bedarf in 12-Stunden-Schichten eingesetzt.

Zumindest drohen Hattingen aber derzeit keine altersbedingten Personalprobleme, wie beispielsweise Witten. Die Beschäftigten im Rettungsdienst sind im Durchschnitt jünger als die im Brandschutz. Und auch dort droht beim Blick auf die Altersstruktur keine Pensionierungswelle.

Ausbildung bleibt Einstellungsvoraussetzung

Auch ihre Einstellungsvoraussetzungen musste die Stadt Hattingen bisher nicht nach unten korrigieren. Während andere Städte selbst Ausbildungen anbieten, um neue Feuerwehrleute zu gewinnen, gilt in Hattingen weiterhin, dass Anwärter vor der Ausbildung zur Feuerwehrkraft schon eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung mitbringen müssen. „Diesen Anspruch mussten wir noch nicht aufgeben. Bisher haben wir dennoch alle Stellen besetzen können.“