Hattingen: Holti feiert beim Kinder-Karneval Geburtstag

Musik, Tanz, Glitzerkostüme und Süßigkeiten: Beim Kinderkarneval in der Gebläsehalle Hattingen ist für alles gesorgt. 500 Besucher sind da. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Mancher spontan Feierlustige muss am Eingang sogar abgewiesen werden.

Die Halle ist gefüllt mit herumwuselnden Kindern und Eltern. Captain Disco und Nadine Metz führen durch das zweistündige Programm. Punkt 15.11 Uhr geht es los. „Habt ihr Lust auf Karneval?“, fragt Captain Disco. „Ja!“, schallt es aus der Halle zurück. „Da hab ich ein ganzes Jahr drauf gewartet, euch so schreien zu hören.“

Kinderkarneval in Hattingen begeistert in ausverkaufter Halle

Das Kinderprinzenpaar Nele I und Lenni I bei der Kinderkarnevalsfeier in der Gebläsehalle in Hattingen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Und dann geht es los mit einem bunten Programm, das auch einen pädagogischen Kern habe, erklärt Jörg Winterscheid, der den Captain auf der Bühne gibt. Der Karnevalist entdeckt ein riesiges Geschenk auf der Bühne, das aber nicht für ihn ist. „Kennt ihr das, Kinder, wenn man sich freut und dann bekommt man gesagt, dass das Geschenk nicht für dich ist?“ Holti wird nämlich elf Jahre alt und das große, silberne Geschenk, das am Bühnenrand steht, ist für ihn. Als Trost bekommt Captain Disco einen Gummibärchen-Orden, damit er nicht leer ausgeht.

Als der Clown auf die Bühne kommt, stimmen Lenni I. und Nele I. „Happy Birthday“ an. Das Kinderprinzenpaar ist in dieser Session das einzige Prinzenpaar des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug. Holti öffnet sein Geschenk anschließend auf der Bühne: Viele Süßigkeiten und ein Stoffschaf. „So viel Süßes für einen allein ist aber ungesund“, gibt Nadine zu bedenken. „Warum teilen wir nicht mit den ganzen Kindern?“

Ganze Familien tanzen gemeinsam beim Kinderkarneval

Mats (3) ist verkleidet als Polizist beim Kinderkarneval in Hattingen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Hattingen Elfter Kinderkarneval des Aktivenkreises Der Kinderkarneval fand am Freitag zum elften Mal statt. Der Aktivenkreis des Holthauser Rosenmontagsumzug lud in die Gebläsehalle. Neben Maskottchen Holti war auch Clown Mickey auf der Bühne. Colette Kuchenbecker, die den Clown mimt, erzählte vor ihrem Auftritt, warum sie Kinderkarneval so wichtig findet: „Kinder müssten jeden Tag Karneval feiern und verrückt sein dürfen. Die Pflichten des Erwachsenenlebens kommen noch früh genug.“ Wenngleich sich keine Erwachsenen für das Stadtprinzenpaar fanden, macht das Kinderprinzenpaar ein Jahr weiter. Gemeinsam mit ihren Adjutantinnen, Emma und Hanna, standen sie auf der Bühne.

Vorher wird aber noch gemeinsam mit Tobi der Partyrakete auf der Bühne getanzt. Unter ihnen Schmetterlingsmädchen Nele (4). Ihr Mama Norina Onuh und Oma Corina Stroschein stehen vor der Bühne und tanzen gemeinsam mit der kleinen Schwester Marie. Für Großmutter Stroschein ist es der erste Kinderkarneval in der Henrichshütte – und sie ist begeistert. „Die Kinder zu beobachten und den Glanz in deren Augen zu sehen, ist einfach toll.“

Auch Familie Schremb ist vom Fest hingerissen. Polizist Mats (3) mümmelt an seinem mit Smarties dekorierten Donut. Sein kleiner Bruder Louis sitzt mit seinen zehn Monaten auf dem Arm von Mama Agnes und bestaunt die verkleideten Kinder. „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Denn nun geht sie los, unsere Polonaise“, hallt es durch die Halle. Feen, Eisprinzessinnen und Superhelden packen sich an den Schultern und gehen von der Bühne ab. Eine meterlange Jecken-Schlange windet sich zwischen den Tischreihen durch.

Erst beim Kinderkarneval, dann beim Erwachsenen-Karneval

Familie Ditscheid beobachtet das bunte Treiben mit Sohn Nick (2) auf dem Arm. Der Kleine ist als Feuerwehrmann verkleidet, seine Eltern als Footballspieler. Timo Ditscheid hat den Karneval schon aufgrund seines Geburtsorts in den Genen. „Er ist in Köln aufgewachsen“, verrät Lara. Und: „Karneval ist unser größtes Hobby.“ Heute abend wird er als Prinz Timo des Karnevalsverein Bochum Linden bei der Erwachsenen-Karnevals-Feier auf der Bühne stehen. „Dann mit Federn auf dem Kopf“, so der Jecke. Den Kinderkarneval findet er super. „Da können sich andere Kommunen was von abschneiden. In Hattingen wird so viel für Kinder angeboten.“