Hattingen: Hilfe bei der Bewerbung und Berufsorientierung

Nina Gilfert, Lena Lohrmann, Michaela Trzinski, Iris Simmler, Stefan Bannach von der Agentur Mark bieten alternative Möglichkeiten der Berufsorientierung in Corona-Zeiten.

Hattingen. Viele Angebote zur Berufsorientierung mussten in Schulen ausfallen. Deshalb gibt es nun Informationen zur Ausbildung und Bewerbung im Internet.

Durch die coronabedingte Schließung der Schulen mussten in diesem Jahr viele bewährte Berufsorientierungsangebote ausfallen. Die Kommunale Koordinierung Hagen/Ennepe-Ruhr (KoKo) bei der Agentur Mark macht deshalb Alternativangebote.

Info-Videos im Internet

So stellen Azubis in einem Video-Clip ihre Ausbildungsberufe vor. Diesen Clip kombinier die KoKo mit einem Berufe-Quiz, an dem sich 150 Jugendliche beteiligten. Bei einer virtuellen Schnitzeljagd müssen sie regionale Betriebe im Internet recherchieren.

Für die Schüler der Abgangsklassen gibt es eigene Formate: Statt eines geplanten Azubi-Workshops gibt es Videoclips, in denen der Fachbereichsleiter Ausbildung der SIHK, die Kreislehrlingswartin der Kreishandwerkerschaft und der Lehrlingswart der Dachdeckerinnung über den Start in die Ausbildung, Rechte und Pflichten und Probezeit sprechen. Auch das Video „Vorstellungsgespräche online meistern“ ist speziell für die Schulabgänger konzipiert. Die Videos sind über www.agenturmark.de abrufbar.

Agentur für Arbeit hilft bei Bewerbungen

Auch das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Hagen bietet einen kostenfreien Bewerbungsservice an, der per E-Mail genutzt werden kann. Bewerbungen können formal und inhaltlich überprüft und korrigiert werden. Wenn jemand seine Unterlagen nicht ausdrucken kann, hilft auch hier das BiZ. Die Unterlagen gehen dafür als Word-Dokument an Hagen.111-Eingangszone-BIZ@arbeitsagentur.de.