Hattingen: Friedhelm Fabers reichte Heuss die Zigarre

Mehr als 70 Jahre Mitglied in der FDP. Dafür wurde Friedhelm Fabers jetzt besonders geehrt. Es sei nicht immer leicht gewesen, der Partei in den vielen Jahrzehnten treu zu bleiben, erzählt der 89-Jährige. Letztlich habe er sich mit seinen Überzeugungen aber immer aufgehoben gefühlt.

Sein Leben und seine Arbeit von einer Partei abhängig machen wollte der weit gereiste Volkswirtschaftler aber nie. Obwohl es an Angeboten nicht mangelte. Hans-Dietrich Genscher fragte ihn, ob er Generalsekretär der FDP werden wollte. Aber Fabers lehnte ab.

Gedanklich zog es ihn immer ins Ausland

Als großes Glück empfindet es der Träger von zwei Bundesverdienstkreuzen, dass er nicht mehr für die Kriegsmaschinerie arbeiten musste. „Ich bin am 31. Oktober 1930 geboren, das war ein Segen.“ Schreckliche Erinnerungen hat er dennoch an den Krieg. „Unser Fachwerkhaus in Wuppertal wurde bei einem Angriff getroffen und brannte wie Zunder. Es blieb nichts mehr stehen. Ich sehe noch meine Mutter weinen, als die Küche lichterloh in Flammen aufging.“

Nach dem Krieg konnte er den Blick nach vorne richten, Abitur machen und studieren. Und vor allem konnte er sich endlich um Politik kümmern. Denn die hatte ihn schon als Schüler gepackt.

1948 trat er in die neu gegründete FDP ein. Er hatte sich intensiv um die Inhalte gekümmert, für die die einzelnen Parteien stehen, und stieg sofort bei den Älteren ein, machte Wahlkampf und Kommunalpolitik, ohne Ämter zu bekleiden. Während er in seiner Heimatstadt Ingenieurwissenschaften studierte, zog es ihn gedanklich immer ins Ausland.

„Das große Ereignis war Europa“

Er wurde Mitglied in der Studentenvertretung, organisierte internationale Treffen und machte seine erste große Reise nach Finnland. „Aber das ging nicht so wie heute. Damals wurde alles mit dem Zug und dem Bus gemacht. Um dorthin zu kommen, brauchte ich ein Durchreisevisum für Dänemark und Schweden“, lacht er. „In den 1950er-Jahren war das große Ereignis Europa, nicht mal eben Amerika oder Asien.“

Er wollte immer Menschen kennenlernen, junge Leute zusammenbringen. In den Semesterferien arbeitete er häufig im Ausland und verband die Aufenthalte anschließend mit Reisen. Dann verabschiedete er sich vom Ingenieurstudium und nahm an der Berliner Freien Universität das Studium der Volkswirtschaft auf.

Besondere Ehrung: NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart (rechts) hat Dr. Friedhelm Fabers (links) im Rahmen des Neujahrsempfangs ausgezeichnet. Der FDP-Kreisvorsitzende Michael Schwunk schaut zu. Foto: Eva Arndt

Als Bundespräsident Theodor Heuss (FDP) die Hochschule besuchte, wurde er von Kommilitonen auserwählt, ihm eine Zigarre zu überreichen. Das politische Berlin war für ihn so reizvoll, dass er beschloss, sein Studium in Innsbruck zu Ende zu bringen. „Ich habe befürchtet, ein ewiger Student zu werden, weil ich mich in der Politik so viel engagiert habe“, schmunzelt er.

Das Ehepaar hat sechs Kinder

Nach dem Abschluss als Diplom-Volkswirt dockte er schließlich beim Bundesverband der Arbeitgeber an und arbeitete im Bereich Auswärtige Politik, wo er seine Frau, eine Dolmetscherin, kennenlernte. Die beiden haben sechs Kinder. Sie übersetzte zum Beispiel während der Beitrittsverhandlungen zwischen England und der EU.

Von Walter Scheel übernahm Friedhelm Fabers in den 1970er-Jahren das Amt als Schatzmeister der Liberalen International. Auch heute noch ist der fast 90-Jährige politisch interessiert und absolut auf dem Laufenden. „Aber Politik hat sich sehr verändert, der Umgang miteinander ist ein anderer als früher“, stellt er fest.