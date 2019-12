Hattingen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hattingen und des EN-Kreises haben bis zum neuen Jahr Ferien. Es sind aber Notdienste eingerichtet.

Hattingen: Ferien für Verwaltungen von Stadt und EN-Kreis

Die Stadtverwaltung macht Betriebsferien: Die Amtsstuben werden vom heutigen Samstag bis einschließlich 1. Januar geschlossen.

Ausnahmen: Die Stadtbibliothek und Hattingen Marketing (Tourist Information) haben noch am heutigen Samstag, geöffnet. Das Stadtmuseum Hattingen in Blankenstein hat noch an diesem Wochenende sowie auch an Neujahr geöffnet – an den Tagen zwischen den Jahren aber ebenfalls geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, sind die Mitarbeiter aller städtischen Fachbereiche zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für ihre Bürgerinnen und Bürger da, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem öffnet das Bürgerbüro an der Bahnhofstraße am Samstag, 4. Januar 2020.

Bandansage für Notfälle beim EN-Kreis

Auch die Kreisverwaltung macht Ferien. Wer in Notfällen zwischen Montag, 23. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar eine Dienstleistung der Kreisverwaltung benötigt, erhält Hinweise zur Erreichbarkeit durch eine Bandansage – diese ist unter der zentralen Telefonnummer des Kreises (02336/93-0) abrufbar.

Zudem gelten für ausgewählte Dienststellen – darunter etwa das Gesundheitsamt sowie das Umweltamt – Bereitschaftsdienste wie an normalen Wochenenden und Feiertagen. Ihre Erreichbarkeit ist über die Kreisleitstelle sichergestellt. Dort koordinieren die Beschäftigten rund um die Uhr alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes.

Vorab-Termin-Vereinbarung bei Kfz-Zulassungsstelle

Bürger, die in der Weihnachtswoche ein Fahrzeug an-, um- oder abmelden möchten, können dies noch am Montag, 23. Dezember, erledigen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Witten-Herbede (Wittener Straße 100) ist an diesem Tag von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Für einen Besuch gilt aber: Vorab-Termin-Vereinbarung ist Pflicht. Möglich ist dies über die Internetseite www.en-kreis.de.

Das Jobcenter EN richtet in seinen Regionalstellen an den Montagen, 23. und 30. Dezember, sowie am Freitag, 27. Dezember, jeweils vormittags eine Dienstbereitschaft für Notfälle ein. Über Details informieren Aushänge vor Ort.