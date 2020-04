Hattingen: EN-Kreis sucht freiwillige Helfer für die Pflege

Der EN-Kreis sucht auch in Hattingen freiwillige Kräfte, die in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen mithelfen möchten.

Hattingen. Hilfe für die Pflege ist gefragt: Der EN-Kreis sucht auch in Hattingen nach Freiwilligen, die sich in der Corona-Krise engagieren wollen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis will Hilfe vermitteln: Vor allem medizinische und pflegerische Einrichtungen hätten in der Zeit der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun – auf der anderen Seite gebe es viele Menschen, die gerne helfen wollen, vor allem, wenn sie nicht zu einer Risikogruppe gehören und vielleicht gerade nur teilweise oder gar nicht in ihrem Beruf arbeiten können. Kurzum­: Wer gesund ist und sich engagieren möchte, kann sich jetzt über ein Formular auf der Internetseite des EN-Kreises melden.

„Der Kreis hat diese zentrale Anlaufstelle für freiwillige Helferinnen und Helfer eingerichtet, um aktiv personellen Engpässen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten entgegen zu wirken“, erklärt Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit sowie Krisenstabsleiterin des Kreises. Freiwillige können sich jetzt über ein eigens entwickeltes Kontaktformular auf der Internetseite des Kreises unter folgendem Link melden.

Detaillierte Abfrage, welche Ausbildungen und Vorkenntnisse bestehen

Hier wird zunächst detailliert abgefragt, welche Ausbildungen und Vorkenntnisse bestehen und wie die zeitlichen Möglichkeiten aussehen. Denkbar ist auch der Einsatz an nur einem bestimmten Wochentag, in einer festgelegten Stadt oder einem bevorzugten Einsatzgebiet. Auf die Registrierung über das Kontaktformular erfolgt keine unmittelbare Antwort. Im Bedarfsfall meldet sich der Kreis bei den gemeldeten freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Hilfe wird in erster Linie in Krankenhäusern sowie stationären und ambulanten Pflegediensten gebraucht. Aber auch beim Patiententransfer oder im Sicherheitsdienst sind Fachkräfte gefragt. Nicht melden sollten sich hingegen Mitglieder der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks oder andere Hilfsorganisationen, weil der dortige Einsatz zurzeit vorrangig ist.

Abfrage der konkreten Bedarfe der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

In einem nächsten Schritt plant der EN-Kreis eine Abfrage der konkreten Bedarfe der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten.

Wenn erste Rückmeldungen sowohl von Freiwilligen als auch von Einrichtungen mit Personalbedarf eintreffen, ist der Kreis in der Lage passgenau und orientiert an den Qualifikationen beide Seiten zusammen zu bringen. „Unser Ziel ist es, auch im Krisenfall die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten und eine funktionierende Bündelung von bestehenden Bedarfen auf der einen Seite und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite umzusetzen“, so Hinterthür.