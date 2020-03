Hattingen. Drei Gospelchöre aus Hattingen präsentierten sich in einem gemeinsamen Konzert. Sie brachten Rhythmus und Emotionen in die Aula der Gesamtschule.

Kraftvolle Stimmen, mitreißende Rhythmen und eine ordentliche Portion Emotionen – das ist Gospel. Die besten Gospelstimmen aus Hattingen bot die sechste Gospelnacht in der Aula der Gesamtschule. Die Gastgeber Gospel Unlimited lieferten in diesem Jahr nicht nur selbst ab, sondern luden auch weitere heimische Chöre ein. Die Gruppe Voice‘n‘Gospel aus Niederwenigern begeisterte die Zuschauer ebenso wie die Holthauser Happy Singers.

Spirituelle Lieder und Filmmusik

Die letzten Stimmen verstummen, das Licht wird gedimmt, mindestens 60 Frauen und Männer betreten die Bühne. Jeder trägt ein schwarzes T-Shirt mit einer bunten Aufschrift. Der Saal ist komplett besetzt: Gospel Unlimited eröffnet die sechste Gospelnacht. Gospelsongs, spirituelle Lieder und Filmmusiken stehen heute auf dem Programm.

Die Aula der Gesamtschule Hattingen war komplett gefüllt, die Zuhörer begeistert. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Chorleiter Stefan Steiger gibt schon das Zeichen zum Start. Er begleitet den Chor auf dem Klavier. Zwei junge Damen treten vor und stimmen die ersten Töne an. Sie haben helle, starke Stimmen. Feierlich soll es schon zu Anfang werden, das Lied „Celebrate“ ist langsam, strotzt aber trotzdem nur so vor Kraft.

Interpretation der Chöre

„Wir möchten Sie mitnehmen auf eine Reise“, begrüßt Steiger das Publikum. „Dabei versuchen wir einen Bogen spannen, zwischen dem Feiern, der Verkündung der frohen Botschaft und der bevorstehenden Passion.“ Denn die Lobpreisung Gottes ist ein wichtiger Aspekt des Gospelgesangs. Die musikalische Interpretation ist dann jedem Chor selbst überlassen.

Intensiv geht es mit „Power“ weiter. Im Refrain ballen die Sänger und Sängerinnen die Fäuste vor der Brust. Das Lied hat einen schnellen Rhythmus, ist laut, ein Schlagzeug kommt neben dem Klavier zum Einsatz.

Das Licht wechselt von blau zu rot, bei „Wade in the Water“ beginnt der Chor zu schnipsen, das Publikum steigt ein. Männliche und weibliche Stimmen wechseln sich ab. Tanzen, klatschen, elektronische Soundeffekte und auch eine Blockflöte bringt der Gospelchor ein. Er gibt den Zuschauern eine positive Botschaft mit auf den Weg: „Love is all we need“ – Liebe ist alles, was wir brauchen.

A-capella-Stücke und Instrumente

Mit jedem neuen Chor, der die Bühne betritt, erwartet die Zuhörer auch ein ganz neues Klangbild. Voice‘n‘Gospel haben sich anlässlich einer Hochzeit gefunden und feiern schon bald ihr silbernes Jubiläum. Das Paar mit dem alles begann, sitzt an diesem Abend im Zuschauersaal.

Nicht nur Stimmen, auch Instrumente kamen zum Einsatz, wie hier bei Voice ‘n’ Gospel. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Der Chor ist deutlich kleiner, zehn Sänger bilden den Kern. Sie trauen sich unter anderem auch an schwierige A-cappella-Stücke heran. Doch sie haben auch einige Instrumente mitgebracht: Saxofon, Trompete und Gitarre sind nur einige davon. Musikalischer Leiter Markus Brinkmann erklärt: „Wir zeigen Ihnen die Geschichten, die hinter dem Gospelchor stecken.“

Jubelrufe aus dem Publikum

„Made a joyful noise, sing a joyful song“ singt die kleine Gruppe. Das nächste Stück ist ebenfalls langsam und gefühlvoll, hat einen ruhigen Klang. „Gave your love and gave it all.“

Genauso sorgen auch die Happy Singers unter der Leitung von David Thomas, der unter anderem in „Starlight Express“ zu sehen war, für Jubelrufe. Der Chor singt Pop-Songs so gut wie kaum eine andere Gospelgruppe in Hattingen.

hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus hattingen

Als Gospel Unlimited schlussendlich wieder übernimmt und den Abend mit seiner Performance abschließt, ist das Programm rund. Alle Chöre sorgten die ganze Show über für Abwechslung und brachten jeder ihre ganz eigenen Qualitäten ein. Das Publikum spendet dafür donnernden Applaus und erhebt sich von den Stühlen.