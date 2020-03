Hattingen. Komiker aus Köln: Dave Davis präsentierte in Hattingen-Blankenstein sein Programm „Genial verrückt“. Was das mit geilen Säuen zu tun hat? Lesen!

Es war wohl eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen für längere Zeit in Hattingen: Lebensfroh, geistreich und authentisch – so begeistert der Comedian Dave Davis das Publikum in der Kleinen Affäre.

Der kölsche Jung, der Uganda nur als das Land seiner Eltern kennt, beschert mit „Genial verrückt“ einen himmlisch-entspannten Abend. Es gibt viel Futter für die grauen Zellen, um über die Welt und das eigene Ich nachzudenken – zwei Stunden ganz ohne Corona.

Ohne erhobenen Zeigefinger oder Publikumsbeschimpfungen

Der 47-Jährige kommt ohne erhobenen Zeigefinger oder Publikumsbeschimpfungen aus. Er hält den Menschen (auch sich selbst) den Spiegel vor, zwingt auf charmante Weise, über Verhalten, Sprache, Ansprüche, Wünsche und Werte nachzudenken. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz. Zum Teil schütten sich die Besucher aus vor Lachen.

Großer Auftritt vor kleinem Publikum: Dave Davis präsentierte sein Programm „Genial verrückt“. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Zum Beispiel, wenn er erzählt, dass er immer wieder wegen seiner Hautfarbe von Fremden angesprochen. „Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch“, fragen sie dann vorsichtig den deutschen Kabarettisten, Musiker und Filmproduzenten. „Da hab ich mir vor einiger Zeit gedacht, das mach ich jetzt auch mal“, feixt er. Also spricht er eine blonde Frau an und fragte sie, ob sie Deutsch sprechen würde. Als er schildert, wie wahnsinnig sie ihn angeguckt hat, prustet er los.

„Neger oder Negerkuss – ich kann damit gut umgehen“

Es ist schon fast peinlich, dass er es niemandem übel nimmt, wenn er immer wieder dieselben Situationen erlebt, nur weil er eine schwarze Hautfarbe hat. Aus jedem seiner Sätze spricht unglaubliche Empathie. „Warum ist das schlimm, wenn irgendwer Neger sagt oder Negerkuss. Ich kann damit gut umgehen“, erklärt er glaubhaft.

Es gibt reichlich Lektionen für alle, die zu wenig Selbstbewusstsein haben, sich nicht so annehmen, wie sie sind, für die es extrem wichtig ist, was die anderen von ihnen halten. Eine Rolex tragen müssen, um etwas wert zu sein. „Hört doch nicht ständig auf die Werbung. Guckt mal, ich hab ganz dünne Beine und krumme Finger. Aber das ist doch egal. Hauptsache, man ist eine geile Sau. Und jeder von euch ist eine geile Sau. Mit der Einstellung kann man auch viel Gutes für andere tun.“

„Seid dankbar, dass ihr in Deutschland lebt“

Und noch eine Erkenntnis zieht sich durch sein Programm: „Seid dankbar, dass ihr in Deutschland lebt, seid dankbar.“ Er wisse, dass es auch in Deutschland Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, „aber wer hier über Hartz IV klagt, der sollte unbedingt mal nach Uganda gehen. Da leben die Menschen in bitterster Armut, sind aber lebensfroh und laufen nicht mit so einer Visage rum wie viele Deutsche.“

Das Publikum ist so begeistert, dass es Dave Davis nicht ohne Zugabe ziehen lässt. Dann gibt er noch eine Kostprobe seiner Singstimme und stellt in Aussicht, seine nächste Vorpremiere vielleicht in der kleinen Affäre zu geben. Applaus.

