Hattingen. Auf der „Whisky ‘n’ more“ in Hattingen zeigt sich: Deutsche Brennereien können gegen internationale Konkurrenz bestehen und haben sogar Vorteile.

Meist stammen sie aus Schottland, Irland, den USA oder Japan. Dass es auch Whisky-Brennereien quasi um die Ecke gibt, ist für viele noch eine Überraschung: Edle Tropfen aus Sprockhövel oder Bochum sind auf der Messe „Whisky ‘n’ more“ auf der Henrichshütte die wahren Stars unter den Spirituosen. Ob die Sorten aus der Umgebung mit den internationalen Marken mithalten können, konnten die Besucher an zwei Tagen erforschen.

Geschmack nach Honig, Herrenschokolade und Dörrobst

Der Whisky und die dazu passenden Delikatessen verbreiten einen betörenden, aromatischen Geruch in der Gebläsehalle. Darunter zahlreiche Anbieter aus der Region. Dass deren edle Tropfen mit der internationalen Konkurrenz mithalten können, davon sind Spirituosen-Liebhaber sind überzeugt: „Absolut“, meint Klaus Wurm von der Märkischen Spezialitäten Brennerei aus Hagen. „Die Brennereien hier aus der Region wissen genauso mit dem Getreide-Destillat umzugehen. Whisky besteht aus Getreide. Eben Korn. Und der hat, bekanntermaßen, hier schon eher Tradition. Der Schritt zum Whisky ist da ein kleiner.“

Schon längst seien deutsche Sorten im Markt angekommen, der Erfolg spräche für sich. „Das tolle an dem Getränk ist die Vielfalt an Aromen. Damit lässt sich spielen und alles mögliche austesten.“ So gibt es Whiskys die nach Honig schmeckten, andere nach Karamell, die ausgefallenen nach Herrenschokolade oder Dörrobst.

Persönliche Beziehung zu heimischen Spirituosen

Soeben haben Marc (46) und Markus (46) eine norddeutsche Variante probiert. „Sie schmeckt wirklich gut, obgleich ein wenig anders als die üblichen Sorten.“ Die Freunde finden: „Das ist eine interessante Alternative zu den bekannten Marken. Man hat selten eine Möglichkeit, so etwas zu probieren.“ Gerade nippt Marc an einem jungen Sherry. „Der ist erst drei Jahre alt. Man kann ihn natürlich nicht mit den älteren Vergleichen. Der Alkoholgehalt ist auch deutlich zu spüren.“

Whisky-Messe Whisky-Messe Eindrücke von der Whisky 'n More - Messe vom 6. März 2020 auf der Henrichshütte in Hattingen Foto: Walter Fischer

Auch Kerstin (29), Ansgar (28), Roland (56) und Birgit (55) genießen die Spirituosen. „Die lokalen Angebote gefallen uns sehr gut. Man hat eine viel persönlichere Beziehung und verbindet auch ein Gesicht damit.“ Massenabfertigung sei hier kein Thema.

Deutsche Destillerien experimentieren

Kerstin hält ein bauchiges kleines Glas in der Hand. „Der hier schmeckt ähnlich wie Baileys aus dem Supermarkt. Aber echter. Weniger sahnig. Das ist sehr angenehm.“ Sweet Raven heißt die Sorte und stammt aus dem Sauerland. „Einen ähnlichen habe ich schon an einem anderen Stand probiert. Auch sehr lecker.“

Die junge Frau spricht von der Destillerie und Brennerei Heinrich Habbel. Das Unternehmen aus Sprockhövel setzt auf moderne Destilliergeräte und traditionelle Brennblasen. Auch Mitarbeiter Christof Hans findet, dass sein Whisky definitiv mit den internationalen Marken mithalten kann. „Die Schotten stehen mehr unter Zeitdruck als wir. Das heißt, die Inhaltsstoffe können im Zweifel nicht so lange reifen. Darunter kann die Qualität leiden. Außerdem sind wir Deutschen experimentierfreudiger.“

Whisky-Liköre bei Frauen beliebt

„Unser Single-Malt ist hier ein echter Verkaufsschlager“, weiß Christof Hans. Die cremigen Liköre, so wie der, den Kerstin probiert hat, seien vor allem bei Frauen beliebt. Gerade haben außerdem Sarah (29) und Jan (31) einen Likör, mit Honig und Kräutern angereichert, gekauft. „Der ist auf jeden Fall besser als so mancher den man kennt. Wir waren ganz überrascht, als wir gehört haben, dass das Produkt aus Sprockhövel kommt.“

