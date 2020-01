Hattingen: Derzeit gilt bei der Müllabfuhr eine Ausnahme

Aufgrund einer Lieferverzögerung gilt für einige Hattinger derzeit eine Ausnahmeregelung bei der Müllabfuhr.

Wer in Hattingen dort wohnt, wo die großen Müllfahrzeuge nicht hinkommen, bekommt einmal jährlich offizielle Säcke statt Tonnen für den Restmüll. Längst hätten die verteilt sein müssen. Doch bisher warten die Betroffenen vergeblich. „Die Stadt hat die Müllsäcke bestellt, aber bislang noch nicht erhalten“, erklärt Sprecherin Jana Golus.

Ausnahmeregelung für betroffene Haushalte

Deshalb gilt für alle betroffenen Bürger jetzt eine Ausnahme: Bei wem die Leerung jetzt ansteht, der darf auch andere als die offiziellen Müllsäcke nutzen. Die Müllabfuhr fällt also trotz fehlender Säcke nicht aus. Allerdings werden auch hier nur haushaltsübliche Mengen abgeholt. Zudem werden die Säcke nur an den Standorten mitgenommen, die auch sonst den Müll in Säcken statt Tonnen sammeln. „Ausnutzen kann man das also nicht“, erklärt Golus.

Die Stadt hofft, dass die richtigen Säcke bis Mitte nächster Woche geliefert wurden und dann mit der Verteilung begonnen werden kann.