Hattingen. Käsefondue, Raclette oder Pizza-Raclette – die Geschmäcker sind verschiedenen. Dieses Essen kommt an Silvester in Hattingen auf die Tische:

Hattingen: Das sind die Silvester-Menüs der Hattinger

Raclette und Fondue kennt jeder und sie gelten als die Klassiker des Silvester-Essens. Die Hattinger haben aber noch ganz andere Ideen für das Jahresende.

Raclette-Pizza oder Kartoffelsalat

Für die meisten ist es wichtig, dass sie sich wenig Mühe machen müssen. Deshalb gibt es beim Ehepaar Bentz Kartoffelsalat und Würstchen. „Mein Sohn wünscht sich das immer. Es ist ganz klassisch, wir machen uns da nicht mehr so einen Kopf drum“, meint Gabriella Bentz (65).

Lorena Kettling (27) steht zwar auch auf die „kommunikative Raclette-Geschichte“, aber den Raclette-Käse mag sie nicht. Deshalb probiert sie immer mal neue Varianten aus. Raclette-Pizza habe sie vor einiger Zeit an Silvester ausprobiert und es sei total lecker. „Ich nehme dann Streukäse. Die Pizza belege ich ganz individuell.“

Pfännchen für jeden Gast

Das Ehepaar Schuster hantiert Silvester auch mit Pfännchen. Im Gegensatz zum elektrischen Raclette sei es beim Pfännchen-Essen aber so, dass jeder einen Behälter mit Brennpaste vor sich habe auf dessen Flamme je ein Pfännchen Platz finde. „Das ist eine ganz gesunde und leckere Alternative. Die Pfännchen haben wir vor Jahren in der Schweiz gekauft. Hier kennt das kaum jemand“, so Christel Schuster (74).

Silvester und Heiligabend nutzt das Paar die Pfännchen, um leckere Speisen zuzubereiten. „Ich habe ein schönes Stück Rinderfilet, Steinpilze und große Garnelen besorgt. Und der trockene, italienische Rotwein darf natürlich nicht fehlen“, so Werner Schuster (77). Im Gegensatz zum gängigen Raclette werden die Speisen nicht mit Käse überbacken.

Tabouleh-Salat und Mitbring-Buffet

Christina Kaspar (36) wird für den 31. Dezember einiges vorbereiten, das sei in ihrem Heimatland Syrien so üblich. „Bei uns wird es gefüllte Weinblätter geben, Tabouleh-Salat und Fleisch. Auch Süßes gibt es bei uns. Zum Beispiel einen großen Schokoladenkuchen, auf den ich das neue Jahr 2020 schreiben werde“, so die 36-Jährige.

Auch durchaus beliebt ist unter den Befragten die private Feier, zu der jeder etwas mitbringt. Kornelia Niehus (61) feiert ins neue Jahr immer im Vereinshaus des Sportvereins; die Regeln sind klar: „Jeder bringt 500 Gramm Fleisch mit und einen Salat.“ 60 Leute werden sie sein.

Jochen Schulze (46) feiert zwar auch mit Freunden, entscheidet aber spontan, was es zu essen geben wird. „Wir hatten auch schon mal ein Buffet bestellt, damit wir alle keine Arbeit hatten.“