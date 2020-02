Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Hattingen gerufen.

Hattingen. Mit seinem BMW verursachte ein Mann in Hattingen einen Unfall am Büchsenschütz. Er war betrunken gefahren, den Führerschein ist er vorerst los.

Hattingen: BMW-Fahrer verursacht Unfall mit zwei Promille

Betrunken ist ein 55-Jähriger in Hattingen am Büchsenschütz auf ein anderes Auto aufgefahren. Am Mittwoch, gegen 7 Uhr, fuhr der Mann mit seinem BMW auf dem Büchsenschütz in Richtung Hüttenstraße. An der Ampel zur Werksstraße fuhr er auf den Nissan eines 62-jährigen auf, der bei Rot an der Kreuzung stand.

Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme gerufen und die Beamten stellten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von zwei Promille, teilt die Polizei mit.

Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.