Hattingen: Beat der Beatles-Coverband erobert Blankenstein

Hattingen. Die Beatles-Coverband „Meet the Beatles“ begeistert am Valentinstag in Hattingen. Das Trio aus der Region bietet ein Zwei-Stunden-Programm.

Begeisterung im „Forstmanns“. Am Valentinstag schaute ein Trio in Blankenstein vorbei: die Beatles. Nein, nicht die Richti­gen, aber auch nicht die Falschen! Gemeint ist die Coverband „Meet the Beatles“, die den rund 80 Besuchern am Marktplatz über zwei Stunden ein mitreißendes Clubkonzert bot.

Bei Currywurst und Bier aus Plöppflaschen sang das Publikum begeistert die Songs der Liverpooler erst sitzend, dann stehend mit. Stefan Wiesbrock (Sologitarre), Haro Eller (Bass) und HP Barrenstein (Rhythmusgitarre) un­terhielten als Dreier-Formation ohne Schlagzeug („Ringo ist auf der Auto­bahn liegengeblieben“) mit altbekannten Hits – vornehmlich aus den ersten Jahren der Fab Four.

Haro Ellers „Come together“ war ein Solo-Meisterstück

Da kamen allerseits schöne Erinnerungen auf! Klar, dass am Valentinstag gleich zu Beginn Liebeslieder präsentiert wur­den: „From me to you“, „All my lovin‘“ und natürlich das gehauchte „Girl“. Und die Single-Rückseite von 1964 „Things we said to­day“ erstrahlte in einer flotten Version in neuem Glanz.

Spitzenmäßig dann prä­sentiert: „Drive my car“, wo Wiesbrock und Eller erstmals ihre Lang­finger auf den Saiten spreizten. Mit einem „Beep beep“ ging’s dann in die Pause, was nichts anderes als das deutsche „Tut tut“ bedeutet. Danach stieg die Begeisterung der Oldies durch die Oldies – auch weil die drei Musiker gelegentlich gekonnt von den Original-Arrangements der Be­atles abwi­chen. Haro Eller zeigte, dass er nicht nur als Käpt’n Blaubär das Unter­seeboot lenken kann, sondern auch seine Bassgittare. Da holte er al­les heraus, was die vier Saiten zu bieten haben: Sein „Come together“ war sein Solo-Meisterstück.

Programm mit Liedern und Legenden

HP Barrenstein dagegen brachte mit verbindenden Worten Geschichten und Informationen aus den acht Jahren der Beatles – auch die Le­gende, dass Yoko Ono der Trennungsgrund für die Vier gewesen sei.

Bandleader Wiesbrock kam dann so langsam ins musikalische Schwitzen, als er seine akustische Gitarre bis zum Geht-Nicht-Mehr traktierte. Der Farfarello-erprobte Gitarrenlehrer aus Schwelm schrappelte seine Soli jetzt leicht funky und latino-mäßig in die Location, dass die Fans ihn begeistert beklatschten.

„Hello Good bye“ hätte noch gut gepasst

Und überhaupt: Der Harmoniegesang der Drei ist wirklich gekonnt. Selbst die hohen Falsetttöne kamen den Herren gut geölt aus den Kehlen, also das „Uhh“ mit Kopfschütteln.

Am Ende des Konzerts kam, was kommen musste: „Hey Jude“ mit Handy-Taschenlampen und – als einzige Nicht-Beatles-Komposition – „Twist and shout“ mit Gröhlen und Klatschen. Zum Abschied hätte dann noch „Hello Good bye“ gut gepasst. Aber auch ohne war’s schön im „Forstmanns“.